Интерес к работе курьером в Удмуртии среди студентов вырос на 44% за полгода

Удмуртия заняла третье место среди субъектов РФ по уровню заинтересованности студентов в работе курьером — количество откликов на вакансии увеличилось на 44%, следует из исследования сервисов «Авито Подработка» и «Купер». Средний размер зарплатного предложения в Удмуртии — 42,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ Фото: Полина Пучкова / Коммерсантъ

«Интерес к курьерской подработке сегодня продолжает расти, причем в семи регионах России более чем на 30%: соискателей привлекает гибкий график, возможность работать в своем районе, а также легкий вход в профессию. В то же время такой формат занятости может стать первым шагом к дальнейшей карьере в отрасли — по данным опроса Авито Подработки, среди молодежи 18–24 лет каждый третий (30%) воспринимает подработку как старт карьеры»,— рассказал старший директор сервиса временной занятости Дмитрий Королев.

В целом по стране в 40% случаев в курьерскую доставку респондентов привел поиск подработки. 16% увидели работу в рекламе или встречали на улице. 14% опрошенных пошли в доставку по советам знакомых. При этом доля студентов среди курьеров по России в целом достигает 10%, более половины из них (63%) — с программ бакалавриата.

Большинство опрошенных россиян (74%) выбирают курьерскую доставку из-за гибкого графика, треть отметили, что не надо проходить долгое обучение. Две трети опрошенных (69%) тратят заработанные деньги на повседневные нужды. Остальные респонденты работают в сервисах доставки, чтобы помогать семье (26%), копить на мечту (25%) или оплачивать жилье (24%).

Напомним, Удмуртия заняла пятое место среди регионов России по росту интереса жителей к частичной занятости — за год он вырос на 23%.