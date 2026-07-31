За неделю бензин марок АИ-92 и АИ-95 в Удмуртии подорожал на 0,2%

Дизельное топливо в Удмуртии на прошлой неделе подорожало на 0,3% — до 79,23 руб. за 1 л. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в среднем вырос на 0,2% — до 64,04 и 68,91 руб. соответственно. Топливо марки АИ-98 и выше не возросло в цене — 97,81 руб. Такие данные опубликовал Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

По информации Росстата, в среднем по стране рост цен на топливо составил 0,6%, подорожание до 77,69 руб. за 1 л. Стоимость литра АИ-95 выросла до 79,94 руб. (+0,7% за неделю), АИ-92 — 73,85 руб. (+0,4%), АИ-98 и выше — 100,83 руб (+0,6%). Дизельное топливо наоборот, упало до 93,38 руб. (-0,1%).

Напомним, к 20 июля дизельное топливо подорожало в Удмуртии на 0,3%.