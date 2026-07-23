Дизельное топливо подорожало в Удмуртии на 0,3% за прошлую неделю

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 за прошлую неделю почти не изменился в цене — прирост на 0,1%, до 64 и 68,86 руб. за 1 л. соответственно. По данным Удмуртстата, АИ-98 сохранил стоимость на уровне 97,81 руб. Дизельное топливо подорожало на 0,3% — до 79,23 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В целом по России с 13 по 20 июля цена АИ-92 вырос на 2,1% (до 73,6 руб.), АИ-95 — на 1,8% (до 79,5 руб.), АИ-98 и выше — на 1,0% (до 100,27 руб.). Дизельное топливо в среднем по стране прибавило 2,6% (до 93,5 руб.).

Снижение цен на бензин зафиксировано только в двух регионах — Забайкальском крае (–1,0%) и Саратовской области (–0,2%). В Москве и Санкт-Петербурге рост составил 0,4% и 0,2% соответственно.

Напомним, средний пролив бензина на АЗС в Удмуртии превышает прошлогодние значения на 17%.

Карина Пырина