Ландшафтный пожар в Оренбургской области охватил два района

В Домбаровском районе и Ясненском муниципальном округе Оренбургской области продолжаются работы по тушению ландшафтного пожара. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, для организации борьбы с огнем создано четыре боевых участка: вблизи населенных пунктов Зарево, Еленовка, Богоявленка, а также на территории лесничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пожар на территории Домбаровского участкового лесничества в настоящее время локализован на площади 1100 гектаров. Работы по тушению продолжаются. При этом огонь перешел на территорию соседнего Ясненского муниципального округа.

В ведомстве уточнили, что угрозы населенным пунктам нет, пострадавших в результате пожара также нет. Региональное управление МЧС переведено в режим повышенной готовности. На месте работают 17 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России. Всего к тушению привлечено 82 человека и 41 единица техники.

Яна Вежлева