В Оренбуржье ландшафтный пожар локализован на площади 1,1 тысячи га

В Домбаровском районе продолжают бороться с ландшафтным пожаром. Пожар на территории Домбаровского участкового лесничества локализован на площади 1,1 тыс. га, сообщает МЧС Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В министерстве уточняют, что создано четыре боевых участка тушения пожара: вблизи населенных пунктов Зарево, Еленовка, Богоявленка, а также на территории лесничества. Создано четыре боевых участка тушения пожара: вблизи населенных пунктов Зарево, Еленовка, Богоявленка, а также на территории лесничества.

На месте работают 17 сотрудников и 6 единиц техники МЧС России. Всего привлечено 82 человека и 41 единица техники. Информация оперативная, дополнительно уточняется.

Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности из-за возгорания сухой травы.

Руфия Кутляева