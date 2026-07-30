Финансирование ипотеки для приграничных регионов увеличится до 10 млрд

Правительство РФ дополнительно выделит средства на субсидирование льготной ипотеки в новых и приграничных регионах, включая Курскую и Белгородскую области. Общий объем финансирования в 2026 году будет увеличен почти вдвое — с 5 млрд руб. до почти 10 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дополнительные средства позволят до конца года оформить льготные кредиты еще нескольким тысячам семей в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Белгородской и Курской областях. «Важно, чтобы подключение дополнительного финансирования прошло максимально бесшовно, не возникло никаких задержек, в том числе со стороны банков и страховых компаний. Такой подход имеет ключевое значение для людей, которые собираются строить или покупать там недвижимость», — заявил председатель правительства Михаил Мишустин, обращаясь к вице-премьеру Марату Хуснуллину, который контролирует проекты в новых и приграничных субъектах.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что правительство РФ направит еще 1,5 млрд руб. на поддержку компаний и индивидуальных предпринимателей в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Ульяна Ларионова