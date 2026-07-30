Белгородец получил срок 6,5 лет за хранение автоматов и пороха

Суд в Валуйском районе признал местного жителя виновным в незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ — до пяти лет лишения свободы), а также оружия и боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ — до четырех лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре, источник «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о Константине Щепуке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2024 года и июле 2025 года мужчина обнаружил в лесополосе на территории Валуйского муниципального округа бездымный порох, автомат Калашникова (АКСУ-74), автомат CZ BREN-2 и 90 патронов различного вида и калибра, которые присвоил и стал незаконно хранить. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Приговор не вступил в законную силу.

Двумя днями ранее «Ъ-Чернроземье» сообщал, что сотрудники ФСБ задержали в Белгороде местного жителя 1963 года рождения, готовившего теракт в отношении сотрудника расположенной в облцентре военно-гражданской администрации Харьковской области. Управление ФСБ по региону возбудило в отношении него уголовное дело, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ульяна Ларионова