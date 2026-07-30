В белгородском Старом Осколе построят ЖК «Парковый» за 750 млн рублей

Белгородское ООО «Специализированный застройщик "Домстройсервис"» планирует возвести в Старом Осколе Белгородской области 17-этажный жилой комплекс «Парковый» на 174 квартиры. Объем инвестиций в проект оценивается в 750 млн руб., следует из проектной декларации застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Жилой комплекс появится в микрорайоне Парковый на участке площадью 1,18 га, переданном в субаренду. Проект предусматривает строительство 17-этажного монолитного железобетонного дома со стенами из кирпича и блоков. Ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2028 года.

В доме разместятся 174 квартиры общей жилой площадью 7,3 тыс. кв. м, из них 86 однокомнатных (площадью от 29,14 до 42,94 кв. м), 44 двухкомнатных (от 56,74 до 57,59 кв. м) и 44 трехкомнатных (от 64,70 до 64,92 кв. м). Также предусмотрены девять кладовых общей площадью 62,19 кв. м. На придомовой территории оборудуют детскую, спортивную и контейнерную площадки.

Парковка на 104 машино-места будет расположена за пределами территории комплекса. Земельный участок площадью 11,8 тыс. кв. м находится в субаренде у застройщика, собственник — департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа.

По данным Rusprofile, ООО «Специализированный застройщик "Домстройсервис"» (ООО СЗ «Домстройсервис») зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 2024 году. Основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Дмитрий Сополев. Выручка ООО за 2025 год не раскрывается, чистый убыток составил 389 тыс. руб.

Это второй заявленный проект застройщика. В апреле прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО СЗ «Домстройсервис» заявило проект девятиэтажного дома в микрорайоне «Лебединец» в Старом Осколе стоимостью 908 млн руб.

Ульяна Ларионова