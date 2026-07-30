Тамбовские здание и землю в федеральной собственности продают за 10 млн рублей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Ремесленной, 2 в Рассказово Тамбовской области. Начальная цена лота составляет 10,3 млн руб. Это следует из документации торгов.

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В состав лота входят нежилое двухэтажное здание площадью 997,6 кв. м и участок на 665 кв. м. Физическое состояние строения обозначено как «условно удовлетворительное», при этом оно обеспечено инженерными коммуникациями. Не используется. Оба объекта находятся в федеральной собственности.

Комплекс расположен на оживленном перекрестке, в 6 минутах езды от центра города. Окружен частными домами и торговыми рядами. По мнению продавца, подходит для магазина или общепита.

Шаг аукциона составляет 103 тыс. руб., размер задатка — 1 млн руб. Подавать заявки на участие в аукционе можно с 31 июля до 7 сентября. Итоги планируют подвести 11 сентября.

В октябре 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Дом. РФ» получил в управление около 3,2 тыс. кв. м недвижимости в Воронежской, Курской и Тамбовской областях. В последнем регионе, в частности, речь шла об имущественном комплексе на улице Ремесленной в Рассказово.

Алина Морозова