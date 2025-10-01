«Дом.РФ» получил в управление еще 1,5 га земли в Черноземье

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» расширил объем земельных и имущественных активов в управлении в Черноземье. В Воронежской, Тамбовской и Курской областях компания получила в распоряжение 1,43 га земли и около 3,2 тыс. кв. м недвижимости, которые планируется выставить на торги после завершения необходимых подготовительных процедур. Об этом пресс-служба «Дом.РФ» сообщила «Ъ-Черноземье».

Сроки и условия реализации будут определены дополнительно. В перечень активов вошли земельные участки, имущественные комплексы, здания и помещения. Среди них не оказалось ни одного объекта культурного наследия.

В Воронежской области в управление передан объект в Борисоглебске на улице Дубровинской, 73: участок площадью 0,03 га и здание площадью 413 кв. м.

В Тамбовской области в распоряжение компании поступили сразу несколько объектов. В Рассказове на улице Ремесленной, 2 переданы участок площадью 0,07 га и здание площадью 836 кв. м. В Тамбове на улице Киквидзе, 100А — участок на 0,4 га и здания общей площадью 728 кв. м. В селе Авдеевка Тамбовского округа, на улице Советской — участок на 0,5 га и здание на 276 кв. м. В селе Панском Мичуринского округа на улице Ново-Зеленой, 1 — участок площадью 0,3 га и здания общей площадью 392 кв. м.

В Курске «Дом.РФ» получил участок на 0,13 га и здания общей площадью 540 кв. м, расположенные на улице Малиновой.

Решение о передаче активов было принято по итогам заседания профильной правительственной комиссии. В целом по России «Дом.РФ» получил в управление 25 га земли и более 25,2 тыс. кв. м зданий и сооружений в 17 регионах. После проведения необходимых процедур объекты будут выставлены на торги для дальнейшего вовлечения в оборот под строительство и размещение жилья, а также других объектов.

Сегодня стало известно, что финансовый институт объявил торги на находящийся в федеральной собственности объект культурного наследия «Жилой дом Путинцевой» в центре Воронежа.

Анна Швечикова