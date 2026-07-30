Депздрав Югры опроверг данные о повышенной заболеваемости раком в Горноправдинске
Департамент здравоохранения ХМАО-Югры опроверг информацию о якобы повышенном уровне онкологической заболеваемости в поселке Горноправдинске. Об этом сообщили в администрации Ханты-Мансийского района. Ранее в соцсетях распространялись сообщения о более чем 400 онкобольных на 4 тыс. жителей.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
«На 30 июня 2026 года под диспансерным наблюдением с диагнозом «злокачественное новообразование» состоят 135 жителей поселка»,— говорится в сообщении.
В районной администрации добавили, что показатели заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний в Горноправдинске не отличаются существенно от средних по региону. Данных о связи заболеваний с воздействием радиационных, химических или других факторов окружающей среды также нет. Жителей призвали ориентироваться на официальные источники информации.