Депздрав Югры опроверг данные о повышенной заболеваемости раком в Горноправдинске

Департамент здравоохранения ХМАО-Югры опроверг информацию о якобы повышенном уровне онкологической заболеваемости в поселке Горноправдинске. Об этом сообщили в администрации Ханты-Мансийского района. Ранее в соцсетях распространялись сообщения о более чем 400 онкобольных на 4 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«На 30 июня 2026 года под диспансерным наблюдением с диагнозом «злокачественное новообразование» состоят 135 жителей поселка»,— говорится в сообщении.

В районной администрации добавили, что показатели заболеваемости и распространенности онкологических заболеваний в Горноправдинске не отличаются существенно от средних по региону. Данных о связи заболеваний с воздействием радиационных, химических или других факторов окружающей среды также нет. Жителей призвали ориентироваться на официальные источники информации.

Полина Бабинцева