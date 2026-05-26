На капремонт дорог в Липецкой области ищут подрядчика за 367 млн рублей

В Липецкой области ищут подрядчика для капитального ремонта участка (км 21+615 — км 39+950) автомобильной дороги регионального значения Липецк — Борисовка — примыкание к автодороге Доброе — Мичуринск в Добровском районе. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчик — областное казенное учреждение «Дорожное агентство Липецкой области». Начальная цена контракта — 367,5 млн руб. Протяженность дороги — 18,3 км. Работы предусмотрены в рамках первого пускового комплекса, завершить их планируется до 31 декабря 2027 года.

Контракт предусматривает восстановление оси трассы, вырубку лесонасаждений, ремонт земляного полотна и дорожной одежды, а также работы на искусственных сооружениях. Кроме того, подрядчику предстоит установить бортовой камень, обустроить тротуары и автобусные остановки, выполнить комплекс мероприятий по обустройству дороги.

Заявки на участие в торгах принимаются до 10 июня. Подведение итогов определения подрядчика намечено на 16 июня. Работы профинансированы из облбюджета.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщил, что ОКУ «Липецкавтодор» заключило контракт на завершение строительства Западного обхода Лебедяни с воронежским ООО «СМУ-90» братьев Агаронян. Компания получила подряд по начальной цене 326,5 млн руб.

Анна Швечикова