Суд продлил арест имущества эксмэра Самары Виктора Тархова и его супруги

Самарский областной суд 30 июля 2026 года продлил на три месяца арест имущества Виктора и Натальи Тарховых, погибших в конце декабря 2024 — январе 2025 года. Под обеспечительными мерами остаются две квартиры — на углу улиц Самарской и Вилоновской и на проспекте Масленникова, доля в уставном капитале компании «Новитрек» (ее соучредителем был экс-мэр), а также автомобиль Toyota RAV4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев / Коммерсантъ Бывший мэр Самары Виктор Тархов

Фото: Артем Пигарев / Коммерсантъ

Следствие установило, что Toyota RAV4 была продана с использованием мошеннической схемы: 79-летняя Таисия Киселева действовала от имени погибшей Натальи Тарховой. В преступлении обвиняются внучка экс-мэра Екатерина Тархова, а также Светлана и Дмитрий Метревели. По версии силовиков, Светлана Метревели разработала план преступления, а Дмитрий непосредственно участвовал в его реализации: вместе с Екатериной он отравил Виктора и Наталью Тарховых, после чего тела были расчленены и заморожены с помощью жидкого азота, а останки — разбросаны по мусорным контейнерам. Затем Дмитрий Метревели покинул Россию.

Сейчас Екатерина Тархова находится в СИЗО, Таисия Киселева — под домашним арестом, а Светлана и Дмитрий Метревели объявлены в розыск. Следующее заседание по делу назначено на 3 сентября 2026 года.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Екатерина Тархова не успела с ремонтом».

Георгий Портнов