Роспотребнадзор Югры подал в суд на 4 предпринимателей из-за иностранных вывесок

Роспотребнадзор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) направил в суд дела в отношении четырех предпринимателей. Их хотят обязать размещать материалы на русском языке, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«К предпринимателям, не устранившим нарушения после получения из Роспотребнадзора предостережения, направлено в суд 4 исковых заявления о понуждении размещения информации на русском языке»,— говорится в сообщении.

Новые правила оформления вывесок и другой публичной информации действуют с 1 марта 2026 года. Согласно требованиям, вся информация должна быть на русском языке, при этом возможно ее дублирование на других языках. Действие закона распространяется на вывески, таблички, надписи на витринах и дверях, ценники, меню и прайсы, правила предоставления услуг. В ведомстве уточнили, что написание иностранного слова кириллицей не считается исправлением нарушения, необходимо заменить его на российский перевод.

Роспотребнадзор с момента вступления новых требований к бизнесу о размещении материалов на русском языке провел 26 мероприятий по контролю и наблюдению, 34 выездных обследования. Ведомство проверило 59 вывесок и 22 сайта.

По итогам этих мероприятий выписали 59 предостережений. Материалы в суд поданы в отношении тех, кто не исполнил их требования.

В частности, проверка пошла в городе Радужный. «По результатам данных мероприятий контролируемым лицам выдано 8 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, 1 предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований»,— сообщили в ведомстве. Еще шести самозанятым направили рекомендации по устранению нарушений.

Анна Капустина