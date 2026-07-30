Логистика под ударом

Утром 30 июля украинские беспилотники атаковали крупный логистический центр Wildberries в Пензенской области. В результате попадания дронов возник пожар на площади более 60 тыс. кв. м, пострадали несколько человек. Компания уже перенаправила грузопотоки на другие площадки, однако участники рынка оценивают операционные издержки ритейлера и риски срыва поставок для продавцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Пензенской области показали, как горящий склад тушат при помощи вертолета МЧС

Фото: Пресс-служба губернатора Пензенской области Власти Пензенской области показали, как горящий склад тушат при помощи вертолета МЧС

Фото: Пресс-служба губернатора Пензенской области

30 июля логистический хаб Wildberries в Пензе подвергся атаке украинских БПЛА. По данным губернатора региона Олега Мельниченко, по объекту было нанесено порядка 15 ударов. Часть дронов была перехвачена средствами ПВО на подлете, однако несколько аппаратов достигли цели.

В результате попаданий на территории склада возник открытый пожар. По предварительным данным МЧС, площадь возгорания превысила 60 тыс. кв. м. Из здания эвакуированы около 200 сотрудников. Сейчас власти региона заявляют о четырех пострадавших. Во второй половине дня в регион прилетел вертолет МЧС РФ

В регионе действует план «Ковер». Глава Пензы Олег Денисов предупредил жителей о риске распространения едкого дыма, рекомендовав закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Этим же утром, 30 июля, БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Сарапуле (Удмуртская Республика), где также зафиксировано возгорание и проведена эвакуация персонала. По данным отраслевых источников, с начала волны атак на гражданскую инфраструктуру ударам уже подверглись не менее 10 складских объектов компании в разных регионах России.

В Wildberries пока не предоставили детальных комментариев относительно масштабов ущерба от атак 30 июля, однако ранее компания заявляла о введении механизма кредитных каникул и бесплатной переадресации грузов для пострадавших предпринимателей.

Никита Маркелов