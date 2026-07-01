Институт машиностроения «Калашникова» отгрузил партию пистолетных патронов СП11

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ» под управлением концерна «Калашников») отправил заказчику партию 9-мм пистолетных патронов СП11. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Концерн «Калашников» Фото: Концерн «Калашников»

Патрон СП11 разработан в конце 1990-х годов как более доступная альтернатива патрону СП10. При сопоставимой эффективности поражения он обладает меньшей проникающей способностью. Это позволяет использовать СП11 в закрытых стрелковых тирах. Пуля патрона — свинцовый сердечник в биметаллической оболочке, которая обеспечивает низкую рикошетную способность.

Патрон предназначен для поражения живой силы противника, в том числе в средствах защиты без металлических пластин. Технические характеристики: начальная скорость пули — 390 м/с, длина патрона — 33 мм, масса патрона — 12,5 г, масса пули — 8,1 г.

СП11 принят на вооружение российских спецподразделений в 1997 году и с тех пор остается востребованным.

Напомним, концерн «Калашников» также разработал многопульные автоматные патроны для борьбы с дронами. Боеприпас калибром 5,45 мм для автомата АК-12 успешно прошел испытания.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Карина Пырина