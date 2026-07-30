Пензенский зоопарк принял сов, пострадавших от фотосессий на Московской

В Пензе изъяли трех сов, которых фотографы использовали для съемок. Птицы находятся в неудовлетворительном состоянии, одна особь — в критическом. Совы доставлены в городской зоопарк, сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сов изъяли у фотографов на улице Московской в Пензе

Фото: max.ru / zoo_pnz Сов изъяли у фотографов на улице Московской в Пензе

Фото: max.ru / zoo_pnz

Известно, что птиц использовали для съемок на ул. Московской. На днях полиция начала проверку на предмет нарушения при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях (ст. 8.52, 8.53 КоАП РФ), а также ведения бизнеса без лицензии. В случае выявления жестокого обращения с животными, повлекшего гибель или увечье, возможна уголовная ответственность по статье 245 УК РФ.

Ситуация с совами вызвала широкий общественный резонанс. Пензенцы сообщали о птицах, которых весь день держат привязанными и предлагают подержать на руках. «Длительное нахождение в стрессовых условиях, на привязи, под открытым небом и в постоянном контакте с людьми не могло не сказаться на их здоровье», — рассказали в зоопарке.

На данный момент за совами круглосуточно наблюдают специалисты. Им оказывают ветеринарную помощь и проводят диагностику для стабилизации состояния.

Марина Окорокова