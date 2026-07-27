Полиция выяснит, кто в Пензе использует сов для фотосессий

Полиция проведет проверку по факту использования сов для фотосессий на ул. Московской в Пензе. Об этом сообщает PenzaInform со ссылкой на комментарий регионального УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минлесхоз Пензенской области Фото: Минлесхоз Пензенской области

Журналисты выяснили, что неизвестные предлагают прохожим сделать фото с совами, что возмущает горожан. Издание пишет, что таких точек с птицами несколько.

В полиции пояснили, что за нарушения при содержании и использовании животных в культурно-зрелищных целях предусмотрена административная ответственность по статьям 8.52 и 8.53 КоАП РФ. Также УМВД рассматривает дела о предпринимательской деятельности без лицензии. В случае жестокого обращения с животными, повлекшим гибель или увечье, предусмотрена уголовная ответственность по статье 245 УК РФ.

Нина Шевченко