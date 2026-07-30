Около двух тысяч специалистов ТЭК повысили квалификацию в учебном центре «Россети Тюмень»

За первые шесть месяцев 2026 года более 1900 человек прошли профессиональную подготовку и переподготовку на площадке Корпоративного учебного центра «Россети Тюмень». Дополнительные знания получили работники крупных региональных предприятий ТЭК: «МегионЭнергоНефть», «Самотлорнефтегаз», «ТЭСС Сибирь» и самой системообразующей сетевой компании.

Корпоративный учебный центр – это целостный образовательный комплекс, включающий цифровые классы с симуляторами и компьютерными тренажерами, а также лаборатории и открытые полигоны для практических занятий. Оснащенность и технические возможности объекта позволяют проводить соревнования всероссийского уровня, а площади образовательных пространств вмещают одновременно несколько сотен человек.

В учебном центре представлено 75 программ повышения квалификации. Среди наиболее востребованных направлений – эксплуатация распределительных сетей, релейная защита и автоматика, безопасные методы и приемы работ на высоте, а также оперативно-диспетчерское управление. Особое внимание уделено изучению правил охраны труда и оказания первой помощи. С 2025 года в центре также преподают курс «Оператор беспилотных авиационных систем».

«Россети Тюмень» не только способствуют развитию компетенций работников ТЭК, но и уделяют значительное внимание подготовке будущих кадров. В текущем году 18 студентов Нижневартовского государственного университета прошли обучение и успешную аттестацию по специальности «Электромонтер 3 разряда» на базе Корпоративного учебного центра. Также опытные наставники ежегодно помогают осваивать профильные навыки участникам студотрядов «Энергетик» и регулярно проводят экскурсии для учащихся средних профессиональных и высших учебных заведений.

АО «Россети Тюмень»