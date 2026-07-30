В Самарской области цены на бензин за неделю выросли на 4 %

Рост цен на бензин в Самарской области в среднем составил 4 %. Данные еженедельного мониторинга представил Самарастат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В частности, по данным ведомства, стоимость бензина автомобильной марки АИ-92 в Самарской области в среднем составляет 79,9 руб. за 1 л. Рост цен на него за неделю в регионе составил 4,2%.

Кроме того, средняя цена на бензин АИ-95 в Самарской области равна 84,8 руб. за 1 л (подорожал за неделю на 4,1%). При этом стоимость бензина АИ-98 и выше почти не изменилась (98,5 руб. за 1 л, рост цен составил 0,14%).

В среду Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправочных станциях в ряде регионов, в том числе в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.

В настоящее время в Самарской области введены ограничения на продажу топлива. Реализация в канистры запрещена. Отпуск топлива в регионе осуществляется исключительно в баки транспортных средств. В одни руки в Самарской области можно реализовать не более 40 л бензина или 100 л дизельного топлива (ДТ) для легковых автомобилей.

Георгий Портнов