ФАС отчиталась о снижении топливных цен в регионах РФ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о снижении цен на топливо на частных автозаправочных станциях в ряде регионов, в том числе в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях. Соответствующие данные ведомство представило на совещании с вицепремьером Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Для пресечения необоснованного роста цен ФАС выдала 52 предупреждения, связанные с нарушениями в сфере ценообразования. Кроме того, возбуждено 28 дел.

Александр Новак поручил продолжить координацию между федеральными ведомствами, нефтяными компаниями и региональными властями: это необходимо для контроля за динамикой цен и обеспечения бесперебойного снабжения потребителей топливом.

Дефицит топлива в РФ возник в начале мая 2026 года. Одной из ключевых причин сложившейся ситуации Александр Новак называл удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Это спровоцировало очереди на АЗС и рост розничных цен, в том числе в регионах Поволжья.

Для стабилизации рынка был временно запрещен экспорт нефтепродуктов, введены стимулы для нефтяного импорта, а также увеличена загрузка действующих НПЗ.

В настоящее время в Самарской области введены ограничения на продажу топлива. Реализация в канистры запрещена. Отпуск топлива в регионе осуществляется исключительно в баки транспортных средств. В одни руки в Самарской области можно реализовать не более 40 л бензина или 100 л дизельного топлива (ДТ) для легковых автомобилей.

Георгий Портнов