«Россети Тюмень» направили 8,5 млн рублей на плановый ремонт ЛЭП в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), которая участвует в электроснабжении крупного нефтегазоконденсатного месторождения в ХМАО-Югре. На реализацию технических мероприятий компания направила более 8,5 млн рублей.

В ходе работ на участке ЛЭП протяженностью 16 километров специалисты установили дополнительные ограничители перенапряжения и обновили 447 стеклянных изоляторов. Новые устройства произведены в России, отличаются механической прочностью и высокими диэлектрическими свойствами, а также устойчивы к воздействию ультрафиолета и влаги. Для комфорта потребителей при проведении работ электричество подавалось по резервной схеме.

Трасса ЛЭП проходит в труднодоступной заболоченной местности, поэтому для доставки бригады из пяти человек и необходимого оборудования были задействованы вездеходные транспортные средства на шинах сверхнизкого давления.

Капремонт состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень», нацеленной на подготовку электросетевого комплекса к периоду пиковых нагрузок. Выполненные мероприятия повысили надежность электроснабжения одного из самых крупных нефтегазоконденсатных месторождений Западной Сибири.

АО «Россети Тюмень»