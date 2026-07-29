Лидер нижегородских «Коммунистов России» указал нулевой доход в 2025 году

Первый секретарь комитета нижегородского регионального отделения партии «Коммунисты России», москвич Александр Соколов задекларировал нулевой доход в 2025 году. Центризбирком опубликовал сведения о доходах кандидатов в Госдуму девятого созыва, Александр Соколов возглавляет региональную группу №27.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Основным местом работы кандидата указано нижегородское реготделение. Ни имущества, ни денег на счетах у него тоже нет.

ЦИК также опубликовала данные «Партии пенсионеров». Региональную группу №33 возглавил действующий депутат заксобрания Нижегородской области (на постоянной основе) от «Единой России» Александр Цопов. Он заработал 1,9 млн руб. Кандидату принадлежат участок и дом в Нижегородской области, на счетах – 1,1 млн руб.

В этой группе есть еще пять нижегородцев. У пенсионера Ивана Романова указан нулевой доход (нет даже пенсии). Судя по данным ЦИК, ему принадлежит земельный участок и объект нежилой недвижимости в Нижегородской области, автомобили BMW X5 и Porsche Macan S Diesel, акции ПАО «Алроса» (10 штук) и ПАО «Банк ВТБ» (три штуки). На счетах – 8,7 млн руб.

Начальник хозяйственного отдела больницы №24 Андрей Копосов заработал 945 тыс. руб. Он владеет четвертью квартиры в Нижегородской области, на счетах – 97,5 тыс. руб.

Помощник депутата Цопова в заксобрании Валерий Леушкин заработал 624,8 тыс. руб. Ему принадлежат два участка, половина квартиры и два объекта незавершенного строительства в Нижегородской области, на счетах – 53,1 тыс. руб.

Региональный менеджер по продажам ООО «Группа компаний "Эльф"» Алексей Ризоватов задекларировал 2,7 млн руб. Ему принадлежат три участка и дом в Оренбургской области, четыре квартиры (включая доли) в Оренбургской и Нижегородской областях, восемь объектов нежилой недвижимости в Оренбургской области, а также автомобили Changan CS95 и Mercedes-Benz GLC 220. На счетах – 214,3 тыс. руб.

Завотделением больницы №39 Евгений Сафонов заработал 2,2 млн руб. Ему принадлежат две квартиры в Нижегородской области, два автомобиля Toyota Land Cruiser 150, на счетах – 2,47 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее ЦИК из-за технической ошибки в разы «увеличил» доходы руководителя реготделения «Справедливой России» Татьяны Гриневич.

Галина Шамберина