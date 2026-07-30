Машиностроительный завод им. Калинина выплатил дивиденды по акциям за 2025 год

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина (ПАО «МЗИК») выплатил дивиденды по акциям по итогам 2025 года. Данные об этом размещены на сервере раскрытия информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Общая сумма дивидендов составила 1,745 млрд руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составил 2,119 тыс. руб., на одну привилегированную акцию — 2,621 тыс. руб. Доход выплачен на 666 тыс. обычных акций и 127 тыс. привилегированных акций.

Обязанность по выплате исполнена на 92,36%. «Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме: отсутствие у регистратора и эмитента точных и необходимых адресных данных и банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение доходов»,— указано в сообщении.

По данным годовой отчетности, выручка предприятия в 2025 году составила 71 млрд руб., а чистая прибыль — 3,436 млрд руб.

По итогам 2024 года компания выплачивала доходы по ценным бумагам в размере 641,6 млн руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составил 729,76 руб., на одну привилегированную акцию — 902,25 руб.

Машиностроительный завод им. М.И. Калинина занимается производством продукции военного назначения, а также погрузчиков, коммунальных машин.

Анна Капустина