В Екатеринбурге представили аудиоспектакль-прогулку к Году уральского рока

В рамках фестиваля «Уральский променад» в Екатеринбурге 2 августа состоится премьера аудиоспектакля «По следам Свердловского рок-клуба» главного режиссера Казанского ТЮЗа Радиона Букаева. По словам организаторов, Камерный театр впервые обратился к формату променад-спектакля, где запись в наушниках заменит традиционную акустику зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: София Паникова Фото: София Паникова

«Путешествие по городу получилось в ходе создания спектакля. Вообще формат был не сразу заложен. Мы шли от того, что напишет Ярослава Пулинович (драматург и сценарист). Она взяла очень простую историю, потому что рокеры — это были люди, к которым тянуло всех: и молодежь, и девушек. Все влюблялись. Это очень такая, мне кажется, реальная история»,— рассказала директор Камерного театра Ирина Евдокимова.

У аудиоспектакля нет единого маршрута и фиксированного времени начала. Слушатель сам решает, когда отправиться в путешествие и какой дорогой идти, хотя персонажи в разных эпизодах говорят про Литературный квартал, Коляда-театр и Парк Маяковского, а также другие знаковые места города. Это история не только о легендарном Свердловском рок-клубе, но и о памяти, городе и людях, которые создавали его культурную среду.

В основу сюжета легла пьеса Ярославы Пулинович в жанре мокьюментари. Главная героиня Катя живет в Санкт-Петербурге и ничего не знает о рок-клубе. Она отправляется в путешествие в Екатеринбург, чтобы найти своего отца. Одной из ключевых тем в постановке стал поиск своего места и внутренней гармонии. Через реплики артистов раскрывается история о том, как прошлое продолжает звучать в настоящем. Сценой является сам город, который меняется, но хранит память.

Вместе с героиней слушатели проходят по следам Свердловского рок-клуба. Спектакль озвучили актеры Камерного театра, Екатеринбургского театра юного зрителя и Свердловского академического театра драмы.

София Паникова