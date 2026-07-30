Глава СКР запросил доклад о расследовании стрельбы из травматического пистолета по подросткам

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах стрельбы по подросткам в Оренбурге. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

По информации ведомства, на футбольной площадке одного из жилых массивов группа молодых людей из хулиганских побуждений произвела выстрелы из травматического пистолета по нескольким подросткам 12-13 лет. Двое детей пострадали, им потребовалась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) по факту травмирования двух подростков на футбольной площадке в результате стрельбы из оружия. Также сообщалось, что было установлено лицо, которое стреляло. Правоохранители его доставили в следственные органы.

Руфия Кутляева