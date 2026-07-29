В Оренбурге возбудили дело о стрельбе из оружия в несовершеннолетних на улице

В Оренбурге возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) по факту травмирования двух подростков на футбольной площадке в результате стрельбы из оружия. Об этом сообщает СУ СКР и полиция Оренбургской области.

Сотрудники полиции установили и задержали лицо, которое стреляло из травматического оружия. Гражданин доставляется правоохранителями в следственные органы.

Следователи произвели осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей и проводят другие следственные действия.

Руфия Кутляева