В Воронеже «Россети» оштрафовали за навязывание работ девелоперу Сергею Гончарову

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Воронежской области оштрафовало ПАО «Россети Центр» на 2 млн руб. за навязывание ООО «Горэлекторосеть-Воронеж» (65% принадлежит Денису Гридневу, 35% — главе строительной ГК «Развитие» Сергею Гончарову) двух договоров технологического присоединения к электросетям, а также установления платы за это в размере 1,1 млрд руб. в сумме. Об этом сообщили в антимонопольном ведомстве.

Антимонопольная служба установила, что ранее «Горэлектросеть» обратилась в «Россети Центр» по вопросу присоединения двух энергопринимающих устройств в связи с увеличением мощности. В ответ на это ПАО направило ООО оферты договоров и технические условия. «При этом новые договоры предусматривают изменение точек присоединения, влекущее изменение схем внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителей. Фактически это является новым технологическим присоединением и противоречит принципу его однократности»,— пояснили в УФАС.

«ПАО "Россети Центр", по сути, навязало ООО "Горэлектросеть-Воронеж" услуги и обязательства, не предусмотренные законодательством»,— считают в ведомстве.

Антимонопольная служба привлекла филиал «Россетей» к административной ответственности по статье о нарушении порядка технологического присоединения. В связи с тем, что общество ранее неоднократно привлекалось к административной ответственности за подобные нарушения, речь шла о части 2 статьи 9.21 КоАП РФ (до 1 млн руб. штрафа для юрлиц за каждый эпизод нарушения).

Алина Морозова

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