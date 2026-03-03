Структура воронежского «Рудгормаша» может обанкротиться из-за долгов перед ФНС

ООО «Обогатительное оборудование», входящее в периметр воронежской машиностроительной группы «Рудгормаш», получило банкротный иск в Арбитражном суде Воронежской области. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Иск пока не принят судом. Его подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Воронежской области. Она проходит по делу третьим лицом. По состоянию на 10 ноября 2025 года за организацией числится задолженность по налогам и штрафам в размере 32,5 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Обогатительное оборудование» работает с 2005 года. Компания производит горно-шахтное и обогатительное оборудование. Уставный капитал — 10 тыс. Гендиректор — Александр Жидкомлинов, контролирует общество Ирина Чекменева. В 2024 году выручка ООО составила 2,57 млрд руб., что на 13 % ниже показателя 2023 года. Чистая прибыль за год выросла на 15,5 % и достигла 2,13 млн руб.

На фоне подачи нового заявления о банкротстве продолжаются процедуры в отношении других структур группы. В январе Арбитражный суд Воронежской области продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Рудгормаш-комплект» — основного производственного юрлица группы «Рудгормаш», связанной с бывшим вице-губернатором Воронежской области Анатолием Чекменевым.

ООО «Рудгормаш-комплект» было признано банкротом в августе 2021 года. Первоначально иск о признании несостоятельности подавало воронежское управление Федеральной налоговой службы, однако впоследствии группа погасила часть задолженности перед бюджетом. Общество пыталось отменить банкротство, но потерпело неудачу в апелляции и кассации.

Анна Швечикова