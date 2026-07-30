ЦИК проверит зарегистрированные на выборах в Госдуму партии на иностранное финансирование

Центризбирком на заседании 30 июля зарегистрировал списки Партии прямой демократии и экологической партии «Зеленые», завершив тем самым процедуру допуска политических сил на выборы в Госдуму. В списке Партии прямой демократии — 236 человек, у «Зеленых» — 262.

Получая удостоверения зарегистрированных кандидатов, представители партий традиционно поблагодарили ЦИК за четкую организацию работы. Впрочем, как предупредил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, комиссия еще продолжает проверки, которые могут повлиять на допуск участников кампании. В первую очередь это работа по проверке наличия или отсутствия у них иностранных финансовых инструментов — она еще не закончена.

Также комиссия утвердила порядок жеребьевки, которая определит позиции партий в избирательном бюллетене. Как сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина, жеребьевку проведут при помощи лототрона методом случайной выборки непрозрачных шаров с номерами партий. Подходить к лототрону партии будут в той же очередности, в которой регистрировались списки. Процедуру, уточнили в ЦИК, будут 5 августа транслировать в прямом эфире «России-24».

Вчера избирком зарегистрировал списки «Родины» и «Яблока». Всего процедуру прошли 11 партий.

Анастасия Корня