Верховный суд отменил приватизацию кинотеатра «Юган» в Нефтеюганске

Экономическая коллегия Верховного суда России (ВС РФ) вынесла решение об отмене сделки по покупке здания бывшего кинотеатра «Юган» в Нефтеюганске, который был единственным в городе. В силе оставлено соответствующее поставление апелляционной инстанции, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Обязать индивидуального предпринимателя Шокина Сергея Владимировича возвратить муниципальному образованию город Нефтеюганск объект недвижимого имущества, расположенный на земельном участке по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание №24»,— указано в постановлении. Мэрия вернет ему 23,12 млн руб., уплаченные за здание.

Сергей Шокин арендовал здание с 2006 по 2021 год, а затем купил его в 2021 году. До этого там находился муниципальный кинотеатр. После покупки предприниматель изменил вид разрешенного использования здания на «объекты торговли», а потом — на «магазины», и сдавал площади в нем в аренду.

Администрация Нефтеюганска и прокуратура обратились в суд, заявив, что сделка нарушает правила приватизации, поскольку здание раньше имело социально-культурную функцию. Суд первой инстанции указал на пропуск срока давности. Затем в апелляции иск удовлетворили, однако окружной суд вновь отменил решение апелляционной инстанции.

Верховный суд в обоснование своего решения указал, что по нормам «Законе о кинематографии» единственный кинотеатр в населенном пункте не может быть приватизирован. Сделка по продаже нарушила права жителей Нефтеюганска.

Кинотеатр «Юган» открылся в Нефтеюганске в 1980 году, а в современном формате заработал в 2006 году. В кинотеатре два зала общей вместимостью 304 человека.

Сергей Шокин, по данным системы «Спарк», является директором и владельцем фирмы «ИТЦ Консультант-сервис», которая занимается разработкой компьютерного ПО.

Анна Капустина