ФАС выявила сговор при строительстве мусорных полигонов почти на 15 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла сговор при проведении конкурсов на выполнение проектно-изыскательских и строительных работ, в том числе мусорных полигонов. Стоимость заключенных с нарушением антимонопольного законодательства контрактов оценивается в 14,9 млрд руб.

По данным ведомства, в сговоре участвовали санкт-петербургское ООО «СК "Гидрокор"» ООО «Республиканский экологический оператор», а также «другие хозяйствующие субъекты и органы власти». Соглашение между ними действовало в 2021–2026 годах. Оно «ограничило конкуренцию и создало предпосылки неэффективного расходования бюджетных средств на инфраструктурные проекты». Нарушителям грозят административные штрафы.

«Схема антиконкурентного соглашения включала использование концессионной модели как инструмента обхода требований закона..., финансирование концессионных объектов за счет бюджетных средств без привлечения внебюджетных источников, установление необоснованных барьеров для других участников рынка из-за распределения подрядных обязательств»,— уточнили в ФАС.

В начале года «Российский экологический оператор» предупредил, что в десяти российских регионах из-за значительного удорожания стройматериалов, техники и оборудования за время реализации концессионных соглашений выросли сметы объектов обращения с ТКО. Также на ситуацию повлиял и рост ставки Центробанка. Минприроды хочет дать послабления регионам, испытывающим сложности с созданием мусорной инфраструктуры.

Подробности — в материале «Ъ» «Мусорной инфраструктуре продлят господдержку».