Власти поддали пару

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике поддержал поправки к областному КоАП, которые вводят штрафы за распространение вейпов. С 1 сентября оборот этой продукции в регионе будет запрещен, за нарушение должностным лицам грозят штрафы до 50 тыс. руб., а юрлицам — до 1 млн руб. Минэкономразвития ссылается на американские исследования и данные Всемирной организации здравоохранения о вреде вейпов, в первую очередь для подростков, на которых направлена маркетинговая стратегия продаж этой продукции с содержанием никотина. Депутаты отметили, что в проекте закона не прописаны санкции и ответственность физлиц, а на федеральном уровне необходимо полностью запретить импорт вейпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов / Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по экономике утвердил поправки к областному КоАП, которые инициировал губернатор Глеб Никитин. Изменения вводят в кодекс новую статью 2.28, которая устанавливает наказание за продажу в регионе вейпов — устройств для употребления никотина с помощью испарения жидкостей. Должностных лиц планируется штрафовать на 40-50 тыс. руб., для юрлиц предложены штрафы от 800 тыс. до 1 млн руб. В проекте закона специально прописан термин «распространение», чтобы пресечь торговлю вейпами по «схемам с подарками», когда основным товаром является брелок или зажигалка, а в качестве бонуса к ним покупатель получает бутылку спиртного или пачку сигарет, уточнил министр экономического развития Александр Соловьев.

Как писал «Ъ», запрет на продажу вейпов в Нижегородской области вступит в силу с 1 сентября, депутаты заксобрания одобрили его в мае. В августе 2025 года губернатор Глеб Никитин попросил Владимира Путина ликвидировать в России торговлю вейпами, в июне 2026 года Госдума наделила регионы полномочиями запрета ввоза и продажи этой продукции. Необходимость запрета и штрафов господин Соловьев обосновал аналитикой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), исследованиями журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA) и еженедельными отчетами о мировой заболеваемости и смертности, которые готовит центр по контролю и профилактике заболеваний в США. «Это доказанный вред», — заверил чиновник.

Максимально возможные штрафы министр объяснил явным умыслом продавцов вейпов и потенциальным ущербом экономике и здоровью граждан.

«Можно случайно проехать под запрещающий знак, случайно нажать на педаль газа. Однако случайно заказать в Китае фуру вейпов, растаможить ее и продать в Нижегородской области нельзя. Медицинские исследования фиксируют ухудшение состояния здоровья потребителей этой продукции по всему миру. И самое опасное здесь — возраст», — отметил он.

По данным ВОЗ, подростки в среднем покупают вейпы и жидкости с 14 лет, а дети в возрасте 12-15 лет используют их чаще взрослых. Этому способствует маркетинговая стратегия продукции с множеством ароматов, имитирующих вкус популярных сладостей, а также ярким дизайном, в котором используются близкие подросткам образы, в том числе, мультипликационные. «Поэтому мы настаиваем, чтобы меры реагирования были максимально жесткими», — подытожил министр.

Депутаты поддержали инициативу, однако обратили внимание, что она не работает против торговцев-физлиц. «Есть закон — должна быть и ответственность. Но если гражданин будет ходить с лотком и продавать вейпы, ответственности он не понесет», — предупредил депутат Николай Упирвицкий. При этом запрещать продажу подобной продукции физлицам власти не вправе, а минпромторг, который проверяет нарушения в сфере торговли алкоголем и никотиносодержащей продукцией, не вправе досматривать и обыскивать граждан, согласились в правительстве. Заместитель председателя комитета Денис Бакиев напомнил, что в последние годы импорт вейпов в Россию увеличился вдвое, и на федеральном уровне необходимо полностью запретить ввоз этой продукции.

«Сейчас мы бьем по хвостам, а нужен глобальный запрет. Также необходимо прикрыть все производства этой продукции в России», — полагает господин Бакиев.

Комитет рекомендовал принять проект закона в первом чтении. Заксобрание рассмотрит и, как ожидается, одобрит его на заседании 30 июля.

Владимир Зубарев