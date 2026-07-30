Жителей Пензы предупредили о едком дыме от пожара на складе Wildberries

В Пензенской области из-за пожара на складе Wildberries наблюдается задымление. Дым может двигаться в сторону областного центра, предупредил глава Пензы Олег Денисов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дым от горящего склада Wildberries может накрыть Пензу

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области Дым от горящего склада Wildberries может накрыть Пензу

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

«Если почувствовали едкий запах, закройте окна, поменьше находитесь на улице, особенно с детьми, ограничьте время прогулки с домашними животными», — сообщил мэр города. При ухудшении самочувствия необходимо вызвать 112.

Ранее стало известно, что ночью вражеские ракеты атаковали склад маркетплейса. В результате один человек был ранен, 200 сотрудников эвакуированы. На месте работают экстренные службы. Пожарные ликвидируют возгорание.

Марина Окорокова