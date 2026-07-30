В Пензенской области ракеты атаковали склад Wildberries, один человек ранен

В результате ударов вражеских БПЛА по складу Wildberries в Пензенской области один человек получил ранения, около 200 сотрудников были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих соцмедиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пtнзенской области дроны повредили склад Wildberries

Фото: Сгенерировано ИИ В Пtнзенской области дроны повредили склад Wildberries

Фото: Сгенерировано ИИ

На место происшествия прибыли экстренные службы. На территории объекта зафиксировано открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.

Власти напоминают о запрете на съемку и распространение материалов об атаке беспилотников, работе систем ПВО или их последствиях. Рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности для защиты себя и своих близких.

Сегодня, 30 июля, на территории Пензенской области в 3:33 по местному времени был объявлен режим «Ракетная опасность». В 05:10 прозвучал отбой.

Марина Окорокова