В Пензенской области ракеты атаковали склад Wildberries, один человек ранен
В результате ударов вражеских БПЛА по складу Wildberries в Пензенской области один человек получил ранения, около 200 сотрудников были эвакуированы. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своих соцмедиа.
В Пtнзенской области дроны повредили склад Wildberries
Фото: Сгенерировано ИИ
На место происшествия прибыли экстренные службы. На территории объекта зафиксировано открытое горение, пожарные ведут борьбу с огнем.
Власти напоминают о запрете на съемку и распространение материалов об атаке беспилотников, работе систем ПВО или их последствиях. Рекомендуется сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности для защиты себя и своих близких.
Сегодня, 30 июля, на территории Пензенской области в 3:33 по местному времени был объявлен режим «Ракетная опасность». В 05:10 прозвучал отбой.