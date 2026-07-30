Партийцы обменялись смыслами

Лидеры думских фракций выступили 29 июля перед своими молодыми сторонниками — участниками форума «Территория смыслов». Они напомнили молодежи о программных установках своих партий, ответили на порой весьма провокационные вопросы и даже продемонстрировали некие новые черты. Например, справоросс Сергей Миронов («Справедливая Россия») неожиданно отдал должное недружественной Франции, а считающийся либералом лидер «Новых людей» Алексей Нечаев («Новые люди») обрушился с критикой на либералов из «Яблока».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Выступление думских лидеров было приурочено к закрытию смены «Правда», в рамках которой на форуме «Территория смыслов» (проводится Росмолодежью при кураторстве администрации президента) собрались около 500 членов молодежных организаций парламентских партий. В этом году смена стала событийно насыщеннее, рассказали “Ъ” несколько участников форума. В ее программу вошли несколько тем, особенно популярных в последнее время во внутриполитическом блоке Кремля. Во-первых, молодым активистам было предложено попробовать себя в социальной архитектуре — дисциплине, которая призвана заменить классические политтехнологии. А во-вторых, особое внимание уделялось командному духу, которым ранее администрация президента уже насытила другой свой проект — кадровый конкурс «Лидеры России».

О пользе командной работы говорили и приглашенные на закрытие смены партийцы. Заключительная часть форума началась с выступления председателя «Единой России» (ЕР) Дмитрия Медведева, который призвал всех присутствующих объединиться, чтобы сохранить страну, а единственным способом ее сохранения назвал победу в специальной военной операции. В дальнейшей дискуссии лидер единороссов участия не принимал, ограничившись ролью особо почетного гостя.

Выступивший первым из пятерки думских лидеров председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сразу напомнил о проблемах: «вздутой ставке» ЦБ, которая парализовала производство и ударила по малому и среднему бизнесу, и многократном отставании темпов роста российской экономики от общемировых, а размеров вложения в науку — от китайских.

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поддержал негативный настрой предыдущего оратора, пройдясь по ежедневным бытовым злоключениям россиян. В частности, он призвал заменить ипотеку институтом социального жилья и при этом привел неожиданный для себя пример. «Мне не нравится Евросоюз. Есть одна там такая страна — Франция. Хорошая страна, мне, правда, Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон.— “Ъ”) не нравится, по известной причине...

Но во Франции есть, оказывается, закон. Дом построил — 20% квартир отдай государству»,— сообщил эсер, призвав ввести в России похожую норму хотя бы на уровне 5%.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о непримиримом отношении к перегибам с запретами, порадовал молодежь идеей поднять студенческие стипендии до уровня МРОТ и предложил заменить мигрантов роботами. О зарубежных врагах России глава международного комитета Госдумы, вопреки обыкновению, почти не говорил, зато эту тему неожиданно поднял лидер «Новых людей» Алексей Нечаев. «Много у России было врагов. Мы справились с наполеоновским “евросоюзом”, справились с гитлеровским — и с этим тоже справимся»,— начал он свою речь, выйдя в итоге на описание сценариев возможных взаимоотношений между Россией и Западом. Негативный вариант, пояснил политик, — это Россия, сваливающаяся в изоляцию извне и изнутри. Позитивный — идеальное место для реализации, где на тебя «не напишет ничего» никакой блогер и где тебя «не посадят за лайк». «Если человек враг, мы его посадим, найдем и накажем,— подытожил лидер “новых”.— А если действительно он там проплаченный, он и сам прочувствует и смоется».

Отвечая на вопросы аудитории, господин Нечаев косвенно дал понять, кого именно он считает врагом. Из зала спросили, где в понимании спикеров пролегает грань между принципом единства и политической конкуренцией. Председатель «Новых людей» ответил конкретным примером: «Николай Рыбаков, председатель партии “Яблоко”, иноагент — я обязан это сказать (на самом деле господин Рыбаков не включен в реестр иностранных агентов. — “Ъ”) — вот он, например, просто врет». Претензии депутата оказались связаны с реакцией «яблочника» на недавнее предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина премировать депутатов на сумму 2 млрд руб., которую удалось сэкономить в бюджете нижней палаты. По словам Алексея Нечаева, господин Рыбаков неверно интерпретировал эту новость, решив, что каждый парламентарий получит равную долю из сэкономленных денег. «Если он так хочет вести конкуренцию… Я вообще не сторонник людей иноагентами объявлять, но как-то уже начинаешь понимать, что да, все-таки кто-то любит врать больше чем надо»,— задумчиво произнес лидер «Новых людей».

Леонид Слуцкий нашел на тот же вопрос более нестандартный ответ: по его словам, конкурировать нужно не с другой политической силой, а «с самими собой несколько ранее, со своим неумением иногда решать быстро и эффективно проблемы людей». На выборах-2026 нынешнему лидеру ЛДПР придется конкурировать скорее не с собой, а с Владимиром Жириновским, при котором партия в 2021 году набрала 7,55% голосов. Но в своей заключительной реплике о том, какой он видит Россию в недалеком будущем, господин Слуцкий установил уже другие приоритеты:

«В 2031 году должен быть президентом России Владимир Владимирович Путин! А в 2036-м мы должны проконтролировать, чтобы был тот же президент — наш национальный лидер!»

Вопросы из зала были в целом вполне благожелательными, досталось разве что «социалистическому блоку». Молодой муниципальный депутат из Калужской области спросил Геннадия Зюганова: «КПРФ говорит о сменяемости и обновлении власти, но саму партию вы возглавляете уже более 30 лет. Когда КПРФ покажет обновление на собственном примере?» Коммунист, ничуть не смутившись, заявил о значимости опыта лидера в экстремальной обстановке, напомнил, где и как он набирался важных знаний и навыков, а затем огласил список депутатов Госдумы от КПРФ, из которых можно кроить будущее партии.

Сергею Миронову задала вопрос девушка, чья очаровательная улыбка и длинная преамбула до последнего маскировали итоговый весьма провокационный посыл: «Почему молодой человек, глядя на перспективу, должен выбрать партию, которая с каждыми выборами становится только меньше?» Господин Миронов в ответ заверил активистку, что с каждыми выборами депутатов-эсеров, наоборот, становится все больше и девятый думский созыв не станет исключением.

Лидер думских единороссов Владимир Васильев, пользуясь последним номером в списке спикеров, охотно отзывался на выступления коллег, проявляя при этом сугубо миролюбивый и даже поэтичный настрой. Например, требования немедленных послаблений в экономической политике он прокомментировал чем-то вроде притчи из семейной хроники. Его дед, рассказал единоросс, по весне кормил рабочую лошадь морковью и яблоками, а детям своим, которые просили угощений и для себя, пояснял, что, если животное не будет хорошо питаться, им всем не выжить. «Лошадей надо кормить, если хотим на них ездить, а не делить остатки, иначе они упадут»,— многозначительно резюмировал господин Васильев.

Степан Мельчаков