Интерес россиян к нелегальным онлайн-казино упал до минимума с 2018 года

Доля брендов онлайн-казино, которые работают в теневом сегменте и не отчитываются перед регуляторами, в спросе на онлайн-гемблинг в России сократилась до 40% в июне, следует из данных аналитической платформы Blask (отслеживает поисковый спрос игроков), с которыми ознакомился “Ъ”. Также, по их информации, это самый низкий показатель с 2018 года. Еще в январе 2026 года на нелегальный сегмент приходилось 47% совокупного интереса игроков. При этом растет доля у легальных букмекерских контор: в январе она составляла 52,8%, в июне — 60%.

Пик популярности нелегального игрового сегмента за время наблюдений пришелся на январь 2024 года — объем рынка составил $839 млн за месяц, по оценке Blask. После отзыва лицензии у Киви-банка, «лишившего серый сегмент ключевого платежного канала», показатель за год сократился почти на 70% — до $263 млн в декабре. Уже в июле 2024 года легальный сегмент букмекерских контор впервые в истории наблюдений обошел теневой, отмечают аналитики.

Однако нелегальный рынок все же вернулся к объему $442 млн в августе прошлого года. Впрочем, с ужесточением контроля за дроп-схемами (дробление и выведение похищенных средств) снижение возобновилось: к июню 2026 года оценка месячной выручки сегмента опустилась до $316 млн.

В BetBoom, Olimpbet отказались от комментариев, в Fonbet не ответили “Ъ”.

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