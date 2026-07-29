Уволен отвечавший за изъятие активов прокурор Сергей Бочкарев
Как стало известно “Ъ”, из Генпрокуратуры уволен главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев. Именно он представлял обвинение в суде о конфискации миллиардов у полковника МВД Дмитрия Захарченко и руководил исковой работой по обращению в казну таких знаковых активов, как аэропорт Домодедово, «Макфа» и ЮГК.
Ранее СМИ сообщали, что Сергей Бочкарев может стать судьей Верховного суда или возглавить одно из его управлений, но, по данным “Ъ”, в судебную систему его не взяли. Предполагается, что генерал теперь займется научной и преподавательской деятельностью. В частности, его прочат в проректоры одного из крупных университетов. Место господина Бочкарева, по предположениям источников “Ъ”, может занять один из его заместителей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Именем российской конфискации».
Практика изъятия активов в доход государства активно применяется Генпрокуратурой России. Она добивается конфискации имущества, полученного, по её версии, незаконным путём или с нарушением антикоррупционного законодательства. Такие иски подаются против государственных и муниципальных служащих, судей, а также руководителей организаций, когда выявляются признаки коррупции или использования служебного положения для обогащения.
За прошедший год Генпрокуратура добилась изъятия многомиллиардных активов. Например, в доход государства были обращены активы бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на общую сумму более 18 миллиардов рублей, а также бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и его сообщников на 13 миллиардов рублей. Также конфисковались активы бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова на 9 миллиардов рублей.
Зачастую суды удовлетворяют иски Генпрокуратуры, обращая в доход государства недвижимость, доли в компаниях, денежные средства и ценные бумаги. В некоторых случаях ответчики признают исковые требования, как это произошло с Асланом Траховым и Александром Черновым. Эти дела показывают усиление работы надзорного ведомства по возвращению государству незаконно нажитого имущества.