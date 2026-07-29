Уволен отвечавший за изъятие активов прокурор Сергей Бочкарев

Как стало известно “Ъ”, из Генпрокуратуры уволен главный специалист по изъятию активов в доход государства Сергей Бочкарев. Именно он представлял обвинение в суде о конфискации миллиардов у полковника МВД Дмитрия Захарченко и руководил исковой работой по обращению в казну таких знаковых активов, как аэропорт Домодедово, «Макфа» и ЮГК.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Бочкарев может стать судьей Верховного суда или возглавить одно из его управлений, но, по данным “Ъ”, в судебную систему его не взяли. Предполагается, что генерал теперь займется научной и преподавательской деятельностью. В частности, его прочат в проректоры одного из крупных университетов. Место господина Бочкарева, по предположениям источников “Ъ”, может занять один из его заместителей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Именем российской конфискации».