Дружить не передружить

30 июля отмечается Международный день дружбы. Праздник, введенный по инициативе ООН, призван подчеркнуть ценность и актуальность дружеских связей. Особенно на фоне мировых конфликтов и грозящей человечеству эпидемии одиночества. “Ъ” задался вопросом, как понять, где у кого и сколько друзей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Наиболее основательно к данному вопросу подошел британский антрополог Робин Данбар. Изучая поведение приматов и экстраполируя полученные данные на людей, он установил количество постоянных социальных связей, которые способен комфортно поддерживать человек. Как показали его расчеты, в среднем — 150. Естественно, в это количество входят не только самые близкие друзья, но весь круг общения, от родных до коллег, с которыми каждый день встречаешься на работе. Так называемое число Данбара нередко упоминается в работах социологов и публикациях СМИ. Взял его на вооружение и бизнес. Наиболее часто в пример приводят компанию WL Gore and Associates (изготовитель водонепроницаемой ткани Gore-Tex), подразделения которой создаются исходя именно из такого максимального количества сотрудников. Как показал опыт, дальнейшее увеличение штата ведет к снижению эффективности.

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Попытки оценить дружбу в количественном и качественном выражении предпринимаются в разных странах. К примеру, в США, по данным опроса Pew Research Center, лишь 13% американцев имеют десять и более близких друзей. Причем у большинства респондентов все или почти все их друзья того же пола (66%), той же расы или этнической группы (63%).

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В Германии, как показал опрос YouGov, близкие друзья есть у двух третей опрошенных (64%). В среднем немцы имеют по 4 по-настоящему близких друга, 12 человек входят в расширенный круг друзей и приятелей, 50 — в число знакомых. По данным исследования, чаще всего немцы заводят дружеские связи там, где проводят больше всего времени,— на работе.

При этом немцы проявляют в вопросах дружбы большую гибкость, чем американцы: 65% имеют близких друзей с политическими взглядами, отличающимися от их собственных; 59% — с другими религиозными убеждениями; 73% немцев верят в дружбу между мужчиной и женщиной.

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В Австралии масштабный ежегодный опрос о жизни австралийцев (HILDA Survey), проводимый экспертами Университета Мельбурна, оценивает не само количество друзей, а его восприятие конкретным респондентом. Эксперты измеряют по семибалльной шкале, насколько респонденты согласны с утверждением: «Кажется, у меня много друзей». По данным на 2025 год, и «полностью согласных», и «полностью не согласных с этим утверждением» чуть менее 10%, остальные где-то посередине.

Хотя сколько это «много», исследование не уточняет, оно показывает, как часто люди общаются со своими друзьями. Наиболее распространенный ответ: раз в неделю (30,3% респондентов).

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В России, если верить недавним опросам ВЦИОМа, более 80% жителей имеют друзей. При этом у 40% опрошенных новые близкие друзья появились в последние два-три года. Средний количественный показатель у нас несколько выше, чем в других приведенных здесь странах,— восемь друзей на одного человека. Примечательно, что еще в 2013-м у россиян было в среднем по четыре друга. За десять с небольшим лет повысилось не только количество, но и готовность дружить, невзирая на любые различия. В 2013 об этом заявляли 13% респондентов, в 2025 уже 37%.

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Межстрановых исследований, оценивающих количество и качество дружеских связей, немного. К примеру, исследование ОЭСР 2022 года, в котором участвовали жители 22 европейских стран, показало, что в среднем у каждого имеется по четыре близких друга и по пять близких членов семьи. Больше всего друзей у жителей Польши (более пяти в среднем), меньше всего — у венгров (менее трех).

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Тот же опрос выявил, что в среднем по всем странам-участницам вообще нет близких друзей у 8% респондентов. Чаще всего на отсутствие крепких дружеских связей жаловались в Венгрии и Бельгии (по 13% опрошенных в каждой стране), Латвии (12%), Эстонии (11%), Франции, Нидерландах, Финляндии и Дании (все — по 10%).

Ближе к «числу Данбара» подбирается число друзей, которых мы заводим в социальных сетях. К примеру, одно исследование, правда достаточно старое, показало, что среднее количество друзей у американских пользователей Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) достигает 338, а медианное (т. е. у половины пользователей их больше, а у половины — меньше) — 200. У пользователей самой популярной китайской соцсети WeChat насчитывается в среднем по 150 друзей. Российская сеть VK в прошлом году сообщала, что в среднем у пользователей по 106 друзей и 71 подписчику. Причем лидирует по дружелюбности Вологодская область: в среднем у жителей региона по 217 друзей — вдвое больше, чем у пользователей из Москвы (105 друзей) и Санкт-Петербурга (142 друга).

Правда, ученые, включая того же Робина Данбара, отмечают, что количество виртуальных друзей не тождественно друзьям реальным. Для построения настоящих дружеских связей требуются время и усилия. Поэтому настоящих, близких друзей много не бывает. И это нормально.

Ольга Шкуренко