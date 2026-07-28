В Орловской и Курской областях ищут подрядчиков для содержания дорог на 425 млн

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва — Харьков Федерального дорожного агентства» в рамках двух конкурсов ищет подрядчиков для содержания автомобильных дорог в Курской и Орловской областях. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 425,1 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По условиям контрактов подрядчикам предстоит поддерживать чистоту трасс, устранять ямы, трещины и другие дефекты покрытия, заливать швы, восстанавливать разметку, знаки, ограждения и сигнальные столбики, мыть остановки, павильоны и туалеты. Кроме того, исполнитель будет вести учет трафика, содержать системы видеонаблюдения и метеомониторинга, информировать водителей о состоянии проезда через табло и СМИ, а в случае ДТП — оперативно убирать последствия и восстанавливать покрытие. Работы необходимо вести с 1 сентября по 30 июня 2027 года. Гарантийные сроки на них установлены от полугода до десяти лет. Источник финансирования — федеральный бюджет.

В рамках первого контракта на 292,8 млн руб. победителю тендера необходимо содержать следующие дороги суммарной протяженностью 405,3 км:

М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск – Белгород — граница с Украиной (км 456+040 – км 476+230, км 483+340 – км 584+963, км 597+555 – км 603+000), обход Обояни (км 585+000 – км 598+000), обход Фатежа (км 475+000 – км 484+000), подъезд к Курску (км 29+031 – км 31+062);

Р-298 Курск — Воронеж — автомобильная дорога Р-22 «Каспий» (км 9+200 – км 152+595);

А-142 Тросна — Калиновка (Курская область): (км 17+200 – км 113+000);

А-142 Тросна — Калиновка (Орловская область): (км 4+800 – км 17+200).

Второй контракт, начальная стоимость которого составляет 132,3 млн руб., предусматривает содержание участков трассы М-2 «Крым» Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной общей протяженностью 160,9 км: км 304+300 – км 401+770, км 414+639 – км 456+040, а также обхода поселка Кромы Орловской области и подъездных путей к Орлу.

Заявки на конкурсы принимаются до 10 августа, итоги подведут 13-го.

В середине июля «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Орловской области определены три подрядчика для содержания дорог на общую сумму 867,7 млн руб. Четыре контракта на 594,2 млн руб. достались воронежскому АО «Дороги Черноземья», один на 175,4 млн руб. — брянскому ООО «Дорстрой 32» Валерия Коваленко, еще один на 97 млн руб. — орловскому ООО «Дорожное предприятие №1» Анатолия Кругленко.

Кабира Гасанова