Производство товарных осетровых в Астраханской области выросло на 20% за полгода

Астраханская область на 20% увеличила производство товарных осетровых — до 3,2 тыс. тонн. Данные об объемах выращенной аквакультуры за первое полугодие 2026 года сообщили «Интерфаксу» в региональном минсельхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханская область нарастила производство осетровых до 3,2 тыс. тонн

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области Астраханская область нарастила производство осетровых до 3,2 тыс. тонн

Фото: Пресс-служба Губернатора Астраханской области

Производство черной икры увеличилось на 4%. За первые шесть месяцев текущего года было произведено 26 т. Общий объем выращенной аквакультуры в регионе составил 16,4 тыс. тонн, что соответствует уровню аналогичного периода 2025 года.

В Астраханской области производством рыбы и икры на продажу занимаются 170 предприятий, из них осетровых выращивают около 70. 32 компании производят пищевую икру этих видов рыб.

В январе — апреле 2026 года компания «Эвотор» отметила падение спроса (-22%) на черную икру в России. Основной причиной основатель астраханской компании «А-Икра» Ярослав Викторов назвал более рациональный подход потребителей к расходам. «Это не какая-то частная история конкретного продукта, а общая тенденция, которая сегодня прослеживается везде: от стоматологии и туристических услуг до деликатесов», — отметил эксперт.

Марина Окорокова