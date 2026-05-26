Падение спроса на черную икру в России, которое составило 22% за январь—апрель (по данным компании «Эвотор»), органично вписывается в общую макроэкономическую картину. Это не какая-то частная история конкретного продукта, а общая тенденция, которая сегодня прослеживается везде: от стоматологии и туристических услуг до деликатесов. Минует она, пожалуй, только товары первой необходимости вроде хлеба и молока. Мы видим, что спрос снижается во всех каналах — и в рознице, и в опте, и на маркетплейсах, — причем по всей стране.

Основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА», эксперт по черной икре, технолог Ярослав Викторов

Потребители стали гораздо рациональнее подходить к своим расходам. Часть людей, которая раньше регулярно покупала черную икру, теперь либо вовсе отказывается от нее в пользу более доступной рыбы (например, скумбрии), либо переключается на красную икру — форели или горбуши. При этом заметно изменился и сам портрет покупателя: рынок черной икры всегда тяготел к возрастной аудитории «35 плюс», но в этом году особенно сильно упала доля молодых покупателей до 35 лет. Зато сегмент «55 плюс», наоборот, укрепился.

Что касается цен, то их рост в первом квартале продиктован исключительно действиями властей. С 1 января начала действовать налоговая реформа, из-за которой производители сопутствующих товаров (кормов, тары, упаковки) подняли цены на 10–15%. Соответственно, выросла нагрузка и на производителей икры. Однако дальше просто повышать цены нельзя — падает покупательская способность из-за высокой ключевой ставки и сжатия денежной массы. Поэтому многие производители, включая нас, вынуждены не повышать, а даже снижать цены, чтобы продать продукт. Иначе икра останется в рыбе и просто переварится (подвергнется процессу резорбции), а это потеря двух лет работы в случае с осетром или года — со стерлядью.

При этом экспорт черной икры сейчас существенно проигрывает продажам на внутреннем рынке. Мировая цена за килограмм — около $400 (примерно 30 тыс. руб.), тогда как внутри страны можно продать ту же икру за 45–60 тыс. руб. Пока рубль остается крепким (72–73 руб./доллар), экспортировать просто невыгодно: бизнес ориентирован на получение прибыли. Поэтому вся продукция остается внутри страны, где и фиксируется основное падение спроса.

В целом я не вижу разницы в падении по разным каналам или регионам — везде динамика примерно одинаковая. Это подтверждает, что мы имеем дело именно с макроэкономическими причинами: снижением покупательской способности из-за высокой ставки и повышения налогов. Все остальное — следствие. Открываем любой учебник по макроэкономике — и все очевидно. Что касается качества, то крупные производители дорожат репутацией и не будут сознательно выдавать менее качественную икру за элитную. А вот у мелких фермеров, где нет системы стандартизации и журналов ХАССП, нюансы действительно возможны.