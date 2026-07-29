Дело о праве на здание ресторана «Форт» в Воронеже снова поступило в суд

В Ленинский райсуд Воронежа повторно поступило гражданское дело о признании за местным бизнесменом Юсифом Халиловым права собственности на здание ресторана «Форт» на улице Донбасской. Об этом сообщили в суде. Решение о пересмотре принял областной суд после рассмотрения итогов прокурорской проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ресторан «Форт» на улице Донбасской в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Ресторан «Форт» на улице Донбасской в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным картотеки районного суда, предварительное заседание по делу назначено на 10 августа.

Первое решение по иску господина Халилова к городской администрации и областному министерству имущественных и земельных отношений было принято 2 февраля 2007 года. В нем райсуд признал за бизнесменом, представителем азербайджанской диаспоры, право на самовольную постройку площадью 800 кв. м. Изначально она отводилась под торговый павильон.

Основанием для решения в пользу предпринимателя было заключение технико-строительной экспертизы, проведенное по его инициативе. Однако прокурорская проверка от января 2026 года показала, что во время действия договора аренды на земельный участок под зданием мэрия Воронежа не выдавала разрешение на строительство или реконструкцию объекта, судебные экспертизы по чьей-либо инициативе не проводились.

«По мнению прокурора, право собственности на здание, а в дальнейшем — и на земельный участок, получено в результате незаконных действий сотрудников администрации городского округа город Воронеж и Главного управления государственного имущества администрации Воронежской области»,— поясняли ранее в облсуде.

Несмотря на доводы надзора, в мае 2026 года Ленинский райсуд вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности — по нереабилитирующим основаниям. Облсуд же отменил оба упомянутых решения и отправил дело на пересмотр.

Алина Морозова