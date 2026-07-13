В Самарской области продлили ограничения на продажу топлива

В понедельник, 13 июля 2026 года, в Самарской области продлены лимиты на розничную продажу бензина и дизельного топлива. Решение принял штаб под председательством губернатора Вячеслава Федорищева для обеспечения бесперебойного снабжения топливом населения и оперативных служб. Об этом сообщил врио министра промышленности и торговли региона Денис Гурков.

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Ограничения будут действовать в тех же объемах, которые уже вводились ранее. Продажа в канистры запрещена. Отпуск топлива осуществляется исключительно в баки транспортных средств. В одни руки можно реализовать не более 40 л бензина или 100 л дизельного топлива (ДТ) для легковых автомобилей. Для грузового спецтранспорта лимит ДТ составляет 300 л. Также приняты меры, чтобы сельхозпроизводители не ощущали дефицит топлива.

«Министерство промышленности и торговли Самарской области осуществляет постоянный мониторинг ситуации и принимает исчерпывающие меры для ее стабилизации»,— отметил министр.

По словам господина Гуркова, каждая АЗС обязана сохранять неснижаемый лимит для специальных служб или машин скорой помощи. Контролирующие органы пресекают попытки искусственного завышения цен и создания искусственного дефицита.

Андрей Сазонов