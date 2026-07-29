Умер бывший хоккеист «Автомобилиста» Олег Зайков

На 54-м году жизни скончался ветеран свердловского хоккея Олег Зайков. Об этом сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Олег Зайков был воспитанником хоккейной школы «Юность» и выступал на позиции нападающего. В разные годы он играл за многие клубы Свердловской области, в том числе «Автомобилист», «Динамо-Энергию», «Спутник», серовский «Металлург» и «Кедр».

В 1991 году форвард стал серебряным призером юниорского чемпионата Европы. После завершения игровой карьеры он стал работать тренером в школах «Автомобилист» и «Спартаковец», а затем в течение десяти лет занимал должность директора ДЮСШ «Автомобилист».

Полина Бабинцева