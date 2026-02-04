Нижегородскому фонду АПК отказали в аресте коров за долги предприятий

Арбитражный суд Нижегородской области в феврале 2026 года повторно отказался арестовывать имущество АО «Линдовская птицефабрика-племенной завод» и ООО «Племзавод "Пушкинское"» в рамках взыскания долга перед региональным фондом АПК. В декабре фонд подал иск к предприятиям на 33,8 млн руб.

Оба предприятия входят в агрохолдинг депутата заксобрания Игоря Гордеева.

Истец просил арестовать деньги птицефабрики в требуемой сумме, а также 370 голов молодняка коров голштинской породы, 215 голов основного стада и 2,3 тыс. т кормовой пшеницы. Имущество находится в залоге у фонда. В заявлении истец ссылался на неудовлетворительное платежное состояние заемщика. В том числе указал на просроченную кредиторскую задолженность в сумме почти 89 млн руб. и долги перед бюджетом и внебюджетными фондами.

Однако первичные документы, подтверждающие неудовлетворительное состояние ответчика, истец не предоставил. Суд счел доводы фонда предположительными, а также обратил внимание на тот факт, что птицефабрика в октябре передала имущество в аренду ООО «Агросфера НН» (принадлежит совладельцу луганской компании «Агросфера»), чтобы погасить долги перед истцом за счет арендных платежей.

Как писал «Ъ-Приволжье», налоговые органы требуют от АО «Линдовская птицефабрика – племенной завод» 49,9 млн руб., в связи с чем в декабре подали иск о банкротстве.

Галина Шамберина