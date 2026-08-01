За стартом была война

В августе 1936-го в Берлине прошли XI летние Олимпийские игры. По замыслу Адольфа Гитлера, они должны были продемонстрировать миру «превосходство арийской расы». Через три года многим участникам «нацистских» Игр пришлось сменить спортивную форму на военную. По числу погибших на войне олимпийцев, как и в медальном зачете на Олимпиаде 1936 года, Германия оказалась на первом месте. “Ъ” рассказывает о судьбах медалистов берлинских Игр из разных стран. В этой череде человеческих судеб и множество трагедий тех, кто попал в жернова истории, и примеры невероятного мужества, и доказательства того, что даже в самых тяжелых обстоятельствах люди способны оставаться людьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Между уничтожением белорусской деревни Хатынь во время Великой Отечественной войны и летней Олимпиадой 1936 года в Берлине есть прямая связь

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ Между уничтожением белорусской деревни Хатынь во время Великой Отечественной войны и летней Олимпиадой 1936 года в Берлине есть прямая связь

Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ

Текст: Алексей Алексеев

Академическая гребля Вторую мировую не пережили пятеро немецких гребцов, завоевавших награды на Олимпиаде 1936 года. Герберт Адамски (золото в двойке распашной с рулевым) был убит в бою в районе города Сольцы (сейчас — в Новгородской области) 11 августа 1941 года. Лейтенант пулеметной роты 42-го пехотного полка 46-й пехотной дивизии вермахта Мартин Карль (золото в четверке распашной без рулевого) погиб 1 марта 1942 года в районе деревни, название которой в западных источниках записывается как Mikhaylova. Вероятнее всего, это Михалево Ржевского района Тверской области. Ханс Майер (золото в четверке распашной с рулевым) 6 марта 1943 года навсегда остался возле Марета в Тунисе на Североафриканском фронте. Вильгельм «Вилли» Менне (золото в четверке распашной без рулевого) погиб 27 марта 1945 года в районе словацкого Тренчина. Унтерштурмфюрер СС Уго Штраус (золото в двойке без рулевого) был убит 1 ноября 1941 года в районе деревни Голдаево (Орловская область). Лейтенант вермахта, австрийский (а после аншлюса Австрии — немецкий) гребец Йозеф Казенерль, завоевавший в Берлине серебро в одиночке, погиб 13 марта 1945 года в Люксембурге. Американец Дон Хьюм (золото в восьмерке) с 1942 по 1945 год служил в торговом флоте, пережил войну. Хотя в торговом флоте, который обеспечивал снабжение союзников и переброску американских войск через океаны, уровень потерь гражданских моряков был выше, чем в любом роде войск вооруженных сил США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаэль Мурах (слева) был убит 1 августа 1941 года в районе Невской Дубровки (Ленинградская область)

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Михаэль Мурах (слева) был убит 1 августа 1941 года в районе Невской Дубровки (Ленинградская область)

Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images

Бокс Во время Второй мировой погибли два немецких боксера—медалиста Игр. Михаэль Мурах (серебро в полусреднем весе) был убит 1 августа 1941 года под Ленинградом. Йозеф Минер (бронза в полулегком весе) погиб в 1944-м (вероятно, в августе) в районе румынского города Хуши во время Ясско-Кишиневской операции Красной армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тони Меркенс (тяжело ранен на Восточном фронте, умер в госпитале)

Фото: Apic / Getty Images Тони Меркенс (тяжело ранен на Восточном фронте, умер в госпитале)

Фото: Apic / Getty Images

Велоспорт Немецкий велосипедист Антон «Тони» Меркенс завоевал золото Олимпиады 1936 года в индивидуальном спринте на треке, нарушив правила и помешав голландцу Ари Ван Влиту. Несмотря на протест голландской делегации, Меркенс не был дисквалифицирован и сохранил медаль, отделавшись штрафом в 100 рейхсмарок. В 1942 году он был призван в армию. 19 августа 1943-го был тяжело ранен на Восточном фронте — осколок застрял между сердцем и легкими. 20 июня 1944 года Меркенс умер от менингита в госпитале в Бад-Вильдбаде. В мюнхенском Олимпийском парке именем Тони Меркенса назван участок дороги между Олимпийским стадионом и местом, где ранее располагался велотрек. Перед велостадионом в Кельне растет Олимпийский дуб, посаженный Меркенсом, а в 1948 году поблизости был установлен памятный камень в честь спортсмена.

Фотогалерея Как проходили последние для Российской империи Игры Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Олимпиада 1912 года проходила в столице Швеции Стокгольме с 5 мая по 22 июля. В соревнованиях приняли участие 2408 спортсменов из 28 стран, в том числе 48 женщин. Впервые на Играх были представлены Египет, Люксембург, Португалия, Сербия и Япония. Несмотря на то что Финляндия и Исландия входили в состав Российской империи и Дании соответственно, они сформировали отдельные команды. Церемония открытия (на фото) состоялась на Королевском стадионе 6 июня 1912 года. Зрителями стали 32 тыс. человек Фото: Library of Congress В программу Игр вошло 14 видов спорта. В числе состязаний были конный и парусный спорт, легкая атлетика, перетягивание каната, езда на велосипеде, гребля, стрельба, бейсбол, большой теннис, гонки на яхтах. Именно на Олимпиаде-1912 впервые появились дисциплины, которые сейчас считаются одними из классических — бег на 5000 и 10000 м и эстафеты 4 x 100 и 4 x 400 м. Однако при строительстве стадиона были допущены неточности, из-за которых круг беговой дорожки сократился с 400 м до 380 м 33 см Фото: Library of Congress Новыми дисциплинами стали современное пятиборье, а также плавание и прыжки в воду для женщин. Единственный раз за всю историю Игр были проведены соревнования по толканию ядра, метанию диска и копья сначала правой, а потом левой рукой: в зачет шла сумма двух результатов

На фото: британская команда по плаванию вольным стилем, выигравшая золотую медаль Фото: Library of Congress Основатель Международного олимпийского комитета Пьер де Кубертен мечтал объединить эстетику со спортом, поэтому, помимо спортивных дисциплин, между 1912 и 1948 годами в программу Игр включили художественные конкурсы. В личном зачете было пять категорий: архитектура, живопись, скульптура, литература и музыка. Согласно официальным правилам, произведения искусства должны были иметь отношение к олимпийской концепции Фото: Library of Congress Новые олимпийские рекорды были зафиксированы почти во всех видах легкой атлетики. Впервые использовалась автоматическая система фотофиксации результата спортсмена, пересекающего финишную черту,— для регистрации времени и окончания гонок

На фото: американский спортсмен, завоевавший золотую медаль в прыжках в длину с олимпийским рекордом — 7,60 м Фото: Pressens Bild / TT / AP На церемонии награждения король Густав V поздравлял чемпионов, кронпринц — серебряных медалистов, принц — спортсменов, занявших третье место. Также вручались переходящие призы. За победу в фехтовании на саблях — награда города Будапешта, победителю личных соревнований по гимнастике — трофей Праги Фото: Reuters На футбольный турнир было подано рекордное для того времени количество заявок — 13, впервые для его проведения использовалось более одной площадки. Богемия тоже пыталась попасть на соревнования, но ей было отказано, поскольку она не была членом FIFA. Франция и Бельгия отказались от участия незадолго до жеребьевки. В финале Великобритания обыграла Данию со счетом 4:2. Российская команда после выбывания из основного турнира потерпела поражение в утешительном матче от сборной Германии со счетом 0:16

На фото: наследный принц Швеции Густав VI Адольф разговаривает с футболистами Фото: Library of Congress Команда Российской империи была одна из самых многочисленных — в ее состав вошли около 170 спортсменов, которые представляли почти все виды дисциплин

На фото: сборная Российской империи на церемонии открытия Фото: IOC Соревнования по конкуру и прыжкам в длину и высоту появились еще на Играх в 1900 году. Однако в 1912 году прыжки были упразднены, а к олимпийской программе добавились новые дисциплины — выездка и трехдневные соревнования по троеборью, в которых участвовали только военнослужащие. От России выступали великий князь Дмитрий Павлович, капитаны Родзянко и Екимов, поручики Плешков, Загорский, Руммель, Селихов, однако в командном зачете стали лишь пятыми

На фото: шведский наездник Эрнст Каспарссон Фото: Swedish Olympic Committee На Олимпиаде-1912 было разыграно 102 комплекта наград. Сборная Российской империи заняла лишь 15 место в общем зачете, завоевав всего две серебряные медали (в греко-римской борьбе и стрельбе из дуэльного пистолета) и три бронзовые (в стрельбе по голубям, гонке на яхтах и академической гребле). Этот результат остается самым неудачным для России в истории Олимпийских игр

На фото: российская сборная по футболу перед игрой Фото: Сборная России по футболу Для сборной Российской империи Игры в Стокгольме стали последними. Хозяйкой следующей Олимпиады была объявлена Германия, однако через два года началась Первая мировая война. После Октябрьской революции и образования СССР в 1922 году страна не участвовала в соревнованиях по идеологическим причинам. Лишь после Второй мировой войны, в 1952 году, Советская Россия присоединилась к олимпийскому движению, чтобы наладить отношения с капиталистическим окружением

На фото: показательное выступление российской команды гимнастов Фото: Официальный отчет МОК по Олимпиаде-1912 Следующая фотография 1 / 11 Олимпиада 1912 года проходила в столице Швеции Стокгольме с 5 мая по 22 июля. В соревнованиях приняли участие 2408 спортсменов из 28 стран, в том числе 48 женщин. Впервые на Играх были представлены Египет, Люксембург, Португалия, Сербия и Япония. Несмотря на то что Финляндия и Исландия входили в состав Российской империи и Дании соответственно, они сформировали отдельные команды. Церемония открытия (на фото) состоялась на Королевском стадионе 6 июня 1912 года. Зрителями стали 32 тыс. человек Фото: Library of Congress В программу Игр вошло 14 видов спорта. В числе состязаний были конный и парусный спорт, легкая атлетика, перетягивание каната, езда на велосипеде, гребля, стрельба, бейсбол, большой теннис, гонки на яхтах. Именно на Олимпиаде-1912 впервые появились дисциплины, которые сейчас считаются одними из классических — бег на 5000 и 10000 м и эстафеты 4 x 100 и 4 x 400 м. Однако при строительстве стадиона были допущены неточности, из-за которых круг беговой дорожки сократился с 400 м до 380 м 33 см Фото: Library of Congress Новыми дисциплинами стали современное пятиборье, а также плавание и прыжки в воду для женщин. Единственный раз за всю историю Игр были проведены соревнования по толканию ядра, метанию диска и копья сначала правой, а потом левой рукой: в зачет шла сумма двух результатов

На фото: британская команда по плаванию вольным стилем, выигравшая золотую медаль Фото: Library of Congress Основатель Международного олимпийского комитета Пьер де Кубертен мечтал объединить эстетику со спортом, поэтому, помимо спортивных дисциплин, между 1912 и 1948 годами в программу Игр включили художественные конкурсы. В личном зачете было пять категорий: архитектура, живопись, скульптура, литература и музыка. Согласно официальным правилам, произведения искусства должны были иметь отношение к олимпийской концепции Фото: Library of Congress Новые олимпийские рекорды были зафиксированы почти во всех видах легкой атлетики. Впервые использовалась автоматическая система фотофиксации результата спортсмена, пересекающего финишную черту,— для регистрации времени и окончания гонок

На фото: американский спортсмен, завоевавший золотую медаль в прыжках в длину с олимпийским рекордом — 7,60 м Фото: Pressens Bild / TT / AP На церемонии награждения король Густав V поздравлял чемпионов, кронпринц — серебряных медалистов, принц — спортсменов, занявших третье место. Также вручались переходящие призы. За победу в фехтовании на саблях — награда города Будапешта, победителю личных соревнований по гимнастике — трофей Праги Фото: Reuters На футбольный турнир было подано рекордное для того времени количество заявок — 13, впервые для его проведения использовалось более одной площадки. Богемия тоже пыталась попасть на соревнования, но ей было отказано, поскольку она не была членом FIFA. Франция и Бельгия отказались от участия незадолго до жеребьевки. В финале Великобритания обыграла Данию со счетом 4:2. Российская команда после выбывания из основного турнира потерпела поражение в утешительном матче от сборной Германии со счетом 0:16

На фото: наследный принц Швеции Густав VI Адольф разговаривает с футболистами Фото: Library of Congress Команда Российской империи была одна из самых многочисленных — в ее состав вошли около 170 спортсменов, которые представляли почти все виды дисциплин

На фото: сборная Российской империи на церемонии открытия Фото: IOC Соревнования по конкуру и прыжкам в длину и высоту появились еще на Играх в 1900 году. Однако в 1912 году прыжки были упразднены, а к олимпийской программе добавились новые дисциплины — выездка и трехдневные соревнования по троеборью, в которых участвовали только военнослужащие. От России выступали великий князь Дмитрий Павлович, капитаны Родзянко и Екимов, поручики Плешков, Загорский, Руммель, Селихов, однако в командном зачете стали лишь пятыми

На фото: шведский наездник Эрнст Каспарссон Фото: Swedish Olympic Committee На Олимпиаде-1912 было разыграно 102 комплекта наград. Сборная Российской империи заняла лишь 15 место в общем зачете, завоевав всего две серебряные медали (в греко-римской борьбе и стрельбе из дуэльного пистолета) и три бронзовые (в стрельбе по голубям, гонке на яхтах и академической гребле). Этот результат остается самым неудачным для России в истории Олимпийских игр

На фото: российская сборная по футболу перед игрой Фото: Сборная России по футболу Для сборной Российской империи Игры в Стокгольме стали последними. Хозяйкой следующей Олимпиады была объявлена Германия, однако через два года началась Первая мировая война. После Октябрьской революции и образования СССР в 1922 году страна не участвовала в соревнованиях по идеологическим причинам. Лишь после Второй мировой войны, в 1952 году, Советская Россия присоединилась к олимпийскому движению, чтобы наладить отношения с капиталистическим окружением

На фото: показательное выступление российской команды гимнастов Фото: Официальный отчет МОК по Олимпиаде-1912 Смотреть

Водное поло Почти все члены германской сборной по водному поло, которая завоевала серебряную медаль XI игр, пережили войну. Только Альфред Кинцле, сыгравший на Олимпиаде один матч, погиб в оккупированном Реймсе (Франция) 4 сентября 1940 года. Фриц Гунст был ранен, ему ампутировали часть ноги. В 1988-м Гунст, старейший на тот момент из оставшихся в живых немецких чемпионов (на Олимпиаде 1928 года он завоевал золото), был приглашен на Игры в Сеуле, Южная Корея, в качестве почетного гостя. В 1990 году он был включен в Международный зал славы плавания. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все, кроме одного, игроки сборной Германии по водному поло образца 1936 года пережили Вторую мировую войну (на фото – матч сборных Германии и Японии). Бернхард Байер дорос до статс-секретаря в МВД земли Нижняя Саксония. Пауль Клингенбург стал хозяином гостиницы

Фото: Hanns Hubmann / ullstein bild / Getty Images Все, кроме одного, игроки сборной Германии по водному поло образца 1936 года пережили Вторую мировую войну (на фото – матч сборных Германии и Японии). Бернхард Байер дорос до статс-секретаря в МВД земли Нижняя Саксония. Пауль Клингенбург стал хозяином гостиницы

Фото: Hanns Hubmann / ullstein bild / Getty Images Густав Шюргер из сборной служил полевым врачом, был тяжело ранен при попадании бомбы в военный госпиталь и ослеп. Бернхард Байер после войны работал в МВД земли Нижняя Саксония. Пауль Клингенбург вместе с женой унаследовал гостиницу тестя. Йозеф Хаузер стал пожарным. Гауптшарфюрер СС Ганс Шульце был в резерве сборной ФРГ на Олимпиаде 1952 года и тренером сборной ФРГ по водному полу на Играх 1956 и 1960 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Освобождение Бобруйска. Июнь 1944 года. Среди пропавших без вести солдат противника был серебряный призер берлинской Олимпиады австрийский гандболист Франц Бергхаммер Фото: Макс Альперт Четверо членов олимпийской сборной Германии по гандболу 1936 года были убиты или пропали без вести во время войны Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Освобождение Бобруйска. Июнь 1944 года. Среди пропавших без вести солдат противника был серебряный призер берлинской Олимпиады австрийский гандболист Франц Бергхаммер Фото: Макс Альперт Четверо членов олимпийской сборной Германии по гандболу 1936 года были убиты или пропали без вести во время войны Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images

Гандбол На летних Олимпийских играх 1936 года впервые были проведены соревнования по гандболу — только среди мужчин и в формате полевого гандбола (на открытом травяном поле, с командами по 11 человек). Выиграла сборная Германии. Войну не пережили четверо золотых медалистов. Лейтенант вермахта Георг Дашер погиб 25 ноября 1944 года на Западном фронте, похоронен в Ломмеле (Бельгия). Херман «Ханнес» Хансен во время войны был призван в люфтваффе, 28 июня 1944 года не вернулся с боевого вылета и был признан пропавшим без вести. Капитан вермахта Артур Кнаутц пропал без вести 4 мая 1943 года западнее оккупированного Белгорода. Фельдфебель вермахта Хайнц Керверс пропал без вести 29 декабря 1942 года в районе Сталинграда. В 1954-м он был официально признан погибшим. Как спецслужбы мира помогали «Моссаду» охотиться причастных к теракту на Олимпиаде 1972 года Серебро Олимпиады в Берлине по гандболу завоевала сборная Австрии. Большинство членов сборной не пережили войну. Франц Бартль погиб 12 июля 1941 года на территории СССР. Иоганн «Ганс» Цехетнер был убит в бою 29 декабря 1942 года, данных о месте смерти в открытых источниках нет. Альфред Шмальцер был убит 21 января 1944-го, Зигфрид Пурнер — 3 февраля 1944-го в деревне Казаки под Витебском. Эмиль Юрацка, согласно разным источникам, 21 февраля 1944 года или умер от ран в полевом госпитале в деревне Тощица (сейчас — Могилевская область Белоруссии), или погиб в бою в районе Могилева. В этот день началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция правого крыла Белорусского фронта (с 24 февраля 1944 года — 1-го Белорусского фронта). Франц Бергхаммер был признан пропавшим без вести в промежутке между 24 и 30 июня 1944 года в районе Бобруйска, то есть в ходе Бобруйской операции войск 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского (с 29 июня — маршала Советского Союза). Зигфрид Повольны был убит 19 июля 1944 года во время освобождения советскими войсками села Кабаровцы под Тернополем (Украина). Фердинанд Кифлер погиб 13 января 1945-го в бою в районе Либлар немецкого города Эрфтштадт.

Гребля на байдарках и каноэ Австрийский байдарочник Фриц Ландертингер (серебро в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 10 тыс. метров) умер 18 января 1943 года в Шлиссельбурге во время блокады Ленинграда. В доступных источниках обстоятельства смерти не указаны.

Греко-римская борьба Немец Людвиг Швайкерт (серебро в полусреднем весе, до 79 кг) был убит 11 июля 1943 года под Орлом, в последний день оборонительной операции Красной армии на Орловско-Курском направлении, перед началом орловской стратегической операции «Кутузов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зал совещаний в ставке «Волчье логово» (Вольфшанце) после покушения на Гитлера. 20 июля 1944 года

Фото: Bundesarchiv Зал совещаний в ставке «Волчье логово» (Вольфшанце) после покушения на Гитлера. 20 июля 1944 года

Фото: Bundesarchiv

Конный спорт На Олимпиаде в Берлине в командных соревнованиях по конкуру победила немецкая сборная. В ее составе был лейтенант кавалерии Хайнц Брандт на коне Алхимике. 13 марта 1943 года подполковник Брандт невольно стал участником покушения на Гитлера в Смоленске. Генерал-майор Хеннинг фон Тресков поручил лейтенанту Фабиану фон Шлабрендорфу попросить Брандта доставить на борт самолета Гитлера пакет, в котором, как он утверждал, были бутылки ликера Cointreau. На самом деле в пакете находилась бомба, которая, однако, не взорвалась. Вероятно, на высоте замерз детонатор. Во время другого покушения на Гитлера, 20 июля 1944 года в ставке «Волчье логово» («Вольфшанце») в Восточной Пруссии, полковник Брандт, по одной из версий, толкнул ногой сумку, в которой находилась бомба. Фюрер остался жив, Брандту оторвало ногу. На следующий день он умер в госпитале. Посмертно ему было присвоено звание генерал-майора. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография 20 июля 1944 года Хайнц Брандт (на фото он на коне Алхимике), возможно, спас жизнь Гитлеру ценой собственной жизни Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Людвиг Штуббендорф (на фото – на коне Нурми) был убит в Белоруссии Фото: Imagno / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 20 июля 1944 года Хайнц Брандт (на фото он на коне Алхимике), возможно, спас жизнь Гитлеру ценой собственной жизни Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Людвиг Штуббендорф (на фото – на коне Нурми) был убит в Белоруссии Фото: Imagno / Getty Images Олимпийский чемпион в личном и командном двоеборье Людвиг Штуббендорф погиб вместе со своим олимпийским конем Нурми 17 августа 1941 года. Командир отделения в артиллерийском полку оберст Штуббендорф был убит в бою с Красной армией в районе деревни Прибор (сейчас — в Быховском районе Могилевской области Белоруссии). Вместе с Штуббендорфом завоевал олимпийское золото в командном троеборье Рудольф Липперт на Фазане. Командующий 5-й танковой дивизией генерал-майор Липперт был убит 1 апреля 1945 года в районе Билефельда (земля Северный Рейн — Вестфалия). Третьим олимпийским чемпионом в командном троеборье стал Конрад фон Вангенхайм на Курфюрсте. В 1944 году подполковник Вангенхайм был взят в плен красноармейцами. В 1953-м он Вангенхайма нашли повешенным в Сталинграде. Курт Хассе, олимпийский чемпион в личном и командном конкуре, погиб в бою на Восточном фронте 9 января 1944 года. Здислав Кавецкий, завоевавший на лошади Бамбино серебро в командном троеборье в составе сборной Польши, был расстрелян НКВД в Катыни в апреле 1940 года. Как гениальный химик Фриц Габер утратил все человеческое Американец Эрл Фостер Томсон (серебро в личном троеборье на Дженни Кемп) был кадровым военным. Во время войны Томсон занимал должность начальника штаба 10-й горнопехотной дивизии. Эта дивизия сражалась в Италии, особенно отличившись при прорыве немецких горных позиций в Северных Апеннинах в 1945 году. Томсон завершил службу полковником. Голландец Йохан Гретер (серебро в командном конкуре на Эрнике) в мае 1940 года участвовал в боях против немецких войск в районе Греббеберга. В 1942 году он попал в германский плен, но во время перевозки военнопленных выпрыгнул из поезда и сумел добраться до Великобритании. Там он вступил в британские военно-воздушные силы. Гретер дважды награжден нидерландским Бронзовым крестом. Поляк Северин Кулеша (серебро в командном троеборье на Тоске) был офицером польской кавалерии. В сентябре 1939 года он участвовал в обороне Польши и попал в немецкий плен, где провел почти всю войну. Лагерь, в котором он находился, освободили американские войска 29 апреля 1945 года. После войны Кулеша эмигрировал в США.

Фотогалерея Лагерь смерти Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников Фото: Auschwitz Album Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру» Фото: AP Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани» Фото: Bundesarchiv Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган Фото: Yad Vashem Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда» Фото: Yad Vashem Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы Фото: Stanislaw Mucha / AP У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки

На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь Фото: Yad Vashem Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы (Свидетели Иеговы признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены) — лиловыми, гомосексуалистов («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами» Фото: AP Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать

На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря Фото: waralbum.ru На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря Фото: AP В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау Фото: AP Следующая фотография 1 / 14 Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников Фото: Auschwitz Album Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру» Фото: AP Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани» Фото: Bundesarchiv Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган Фото: Yad Vashem Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда» Фото: Yad Vashem Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы Фото: AP / Stanislaw Mucha У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки

На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь Фото: Yad Vashem Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы (Свидетели Иеговы признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены) — лиловыми, гомосексуалистов («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами» Фото: AP Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация» Фото: Фотоархив журнала «Огонек» Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей Фото: Фотоархив журнала «Огонек» К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать

На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря Фото: waralbum.ru На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря Фото: AP В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау Фото: AP Смотреть

Легкая атлетика Чемпион берлинской Олимпиады 1936 года в толкании ядра полицейский Ханс Вёльке во время войны был отправлен на Восточный фронт. Капитан Вёльке командовал ротой батальона охранной полиции (шуцманшафта), входившего в состав полка полиции порядка. 22 марта 1943 года Вёльке был убит в перестрелке с белорусскими партизанами в районе деревни Губа. В отместку за его смерть была проведена карательная акция в деревне Хатынь — там сожгли заживо и расстреляли 149 мирных жителей, в том числе 75 детей. Два немецких бегуна, завоевавшие бронзу в эстафете 4х400 метров, погибли на Восточном фронте. Хельмут Хаман был убит в первый день нападения нацистской Германии на СССР, 22 июня 1941 года, Рудольф Харбиг — 5 марта 1944-го в районе поселка Новоархангельск на Украине. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Олимпийский чемпион в толкании ядра Ханс Вельке был убит белорусскими партизанами. В отместку за его смерть 118-й батальон шуцманшафта и особый батальон СС «Дирлевангер» расстреляли и сожгли заживо 149 жителей деревни Хатынь Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Польская метательница копья Мария Квасьневская завоевала на берлинской Олимпиаде бронзовую медаль. Все три медалистки сфотографировались с Гитлером. Во время войны Квасьневская использовала эту фотографию, спасая жизни соотечественников Фото: Imagno / Getty Images Олимпийский чемпион в эстафете 4х100 метров Фой Дрейпер (США) погиб при крушении военного самолета в Тунисе Фото: Bettmann / Getty Images Немецкий прыгун в длину Луц Лонг умер от ран в британском полевом госпитале (на фото рядом с ним легендарный американский бегун Джесси Оуэнс) Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Олимпийский чемпион в толкании ядра Ханс Вельке был убит белорусскими партизанами. В отместку за его смерть 118-й батальон шуцманшафта и особый батальон СС «Дирлевангер» расстреляли и сожгли заживо 149 жителей деревни Хатынь Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Польская метательница копья Мария Квасьневская завоевала на берлинской Олимпиаде бронзовую медаль. Все три медалистки сфотографировались с Гитлером. Во время войны Квасьневская использовала эту фотографию, спасая жизни соотечественников Фото: Imagno / Getty Images Олимпийский чемпион в эстафете 4х100 метров Фой Дрейпер (США) погиб при крушении военного самолета в Тунисе Фото: Bettmann / Getty Images Немецкий прыгун в длину Луц Лонг умер от ран в британском полевом госпитале (на фото рядом с ним легендарный американский бегун Джесси Оуэнс) Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images Их соотечественник Вильгельм Ляйхум (бронза в эстафете 4х100 метров), воевавший в звании лейтенанта, был убит 19 июля 1941 года в районе белорусского села Горки. Название очень распространенное, поэтому по открытым источникам невозможно определить, в каком районе Белоруссии все произошло. Немецкий прыгун в длину Луц Лонг, заработавший на берлинской Олимпиаде серебро, был ранен во время высадки союзников на Сицилии и умер 14 июля 1943 года в британском полевом госпитале. Как сложились судьбы нацистских врачей Артур Телль Шваб, завоевавший в Берлине серебро в спортивной ходьбе на 50 километров, жил в Германии, но выступал за Швейцарию, так как был сыном швейцарских иммигрантов. В начале 1945 года Шваб решил переехать в Швейцарию. 27 февраля он сел на последний поезд, организованный швейцарской дипломатической миссией для соотечественников,— и погиб во время воздушного налета у железнодорожной станции Зиглинген. Мигель Уайт, представлявший Содружество Филиппин, зависимую территорию США, завоевал на Олимпиаде 1936 года бронзу в беге на 400 метров с барьерами. Уайт погиб 30 августа 1942 года в бою с японскими войсками. Японский прыгун с шестом Суэо Оэ, обладатель бронзовой медали Олимпиады 1936 года, также погиб в бою на Филиппинах — 24 декабря 1941 года, в первый месяц японского вторжения на архипелаг. Канадец Джон Уилфрид «Джонни» Лоринг (серебро в беге на 400 метров с барьерами) служил на британском эсминце HMS Hurricane, участвовал в спасении людей с торпедированного пассажирского судна. Среди пассажиров были дети, которых эвакуировали из Великобритании. Лорингу передали пятерых детей без признаков жизни, троих он сумел реанимировать. Олимпийский чемпион в беге на 1500 метров Джек Лавлок из Новой Зеландии служил офицером британского Королевского армейского медицинского корпуса. Британец Дональд «Дон» Финлей (серебро в беге на 110 метров с барьерами) был кадровым офицером Королевских ВВС, имел награды за боевые заслуги. Он продолжил службу после войны и вышел в отставку в звании капитана группы (соответствует полковнику). Как война в Европе продолжалась после капитуляции Германии Олимпийский чемпион в эстафете 4х100 метров американец Фой Дрейпер погиб 4 января 1943 года при крушении военного самолета во время подготовки к сражению у Кассеринского перевала в Тунисе. Вместе с Дрейпером в этой эстафете участвовал Ральф Меткалф — он также завоевал серебро в беге на 100 метров. Меткалф во время войны был в транспортном корпусе армии США в Европе, дослужился до звания старшего лейтенанта и получил орден «Легион почета». Американец Джон Вудрафф (золото в беге на 800 метров) после Корпуса подготовки офицеров запаса сначала командовал подразделением в составе 369-го берегового артиллерийского полка, сформированного преимущественно из афроамериканских военнослужащих, а позже служил в транспортных частях. Войну Вудрафф закончил в звании капитана, впоследствии оставался в резерве и дослужился до подполковника. Его соотечественник Роберт «Боб» Янг (серебро в эстафете 4х400 метров) во время войны служил в военно-морских силах. Глен Моррис из США (золото в десятиборье) во время войны командовал десантными кораблями на Тихоокеанском театре военных действий. После окончания военных действий Моррис долгое время проходил лечение в госпитале из-за проблем с психикой после пережитого. Двукратная олимпийская чемпионка 1936 года американка Хелен Стивенс (бег на 100 метров, эстафета 4х100 метров) в годы войны работала на авиационном заводе. Польская метательница копья Мария Квасьневская, завоевавшая бронзовую медаль в этой дисциплине, во время обороны Варшавы в сентябре 1939 года была водителем скорой помощи и перевозила раненых. В период оккупации Квасьневская укрывала на своей вилле преследуемых гитлеровцами поляков и евреев. Во время Варшавского восстания она вывозила людей из пересыльного лагеря в Прушкуве, показывая охране фотографию, на которой была запечатлена рядом с Гитлером после олимпийского награждения. Охранники не перечили женщине, лично знакомой с фюрером.

Фотогалерея Катынская трагедия Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Стефан Пеньковски, врач-невролог, профессор, мобилизован как майор запаса и направлен в госпиталь 5-го военного округа в Кракове: «Похоже, Варшава капитулировала. У нас устроили перепись — спрашивают дату рождения, происхождение, род занятий и проч. Еду дают, но нерегулярно. Я подсчитал, что в нашем бараке на человека приходится по 0,6 кв. м. Из-за такой тесноты ночи на полу ужасны» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 19 сентября 1939 года Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия издал приказ №0308 о создании Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) при НКВД СССР. Согласно приказу, было организовано восемь лагерей для содержания военнопленных из Польши. Туда направили 130 242 человека, некоторые из их числа не были поляками, но были признаны советским руководством «подозрительными» из-за их стремления к восстановлению независимости Польши. 3 октября 1939 года рядовых и унтер-офицеров из Польши отпустили, более 40 тыс. человек из Западной и Центральной Польши переданы Германии. Оставшихся распределили по лагерям. Вскоре от них перестали приходить письма

На фото: Вячеслав Молотов (второй слева), Иосиф Сталин (в центре) и Николай Ежов (справа) Фото: ТАСС 3 марта 1940 года Лаврентий Берия передал Сталину записку, в которой предложил следующее: «Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым … Дела о находящихся в лагерях военнопленных — 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков, а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек членов различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков — рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела» Фото: РГАСПИ Казимеж Щековски, майор пехоты польской армии, 24 февраля 1940 года: «Думаю, что в марте будет много изменений, но что будет с нами? Приходит много писем, но для меня нет. Безнадежно наше заключение» Фото: РИА НОВОСТИ Весной 1940 года в лесу у деревни Катынь в Смоленской области органами НКВД СССР был расстрелян 4421 польский офицер, взятый в плен в 1939 году Фото: user.tninet.se В 1943 году захоронения обнаружили оккупировавшие территорию немецкие войска. 13 апреля 1943 года германское радио сообщило, что найдено место «тайных массовых экзекуций, проведенных большевиками», где были уничтожены «10 000 польских офицеров» Фото: AP Через два дня Совинформбюро опровергло «гнусные измышления немецко-фашистских палачей». В заявлении говорилось, что летом 1941 польские военнопленные, занятые на строительных работах под Смоленском, были захвачены и расстреляны немцами. В 1943 году немецкие и международные эксперты, проведя эксгумацию тел в Катыни, установили, что поляки были убиты в 1940 году. В январе 1944 года, вскоре после освобождения Смоленска, СССР создал свою комиссию под председательством главного хирурга Красной армии Николая Бурденко (на фото второй слева). В ее отчете говорится, что поляков расстреляли немцы осенью 1941 года. Основываясь на этой версии, советские власти пытались добиться включения катынского расстрела в приговор нацистским преступникам на Нюрнбергском трибунале. Однако, заслушав свидетелей, трибунал нашел их доводы неубедительными и не стал упоминать Катынь в приговоре. Фото: Фотоархив журнала «Огонек» / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Казимеж Щековски, 9 марта 1940 года: «Снова пошли слухи об отправке в Германию — говорят в конце марта или в начале апреля, ну скорее бы! Думаю, что нас ждет еще много сюрпризов, только бы все закончилось хорошо»

На фото: бывший польский солдат (в маске), предполагаемый свидетель расстрелов дает в США показания по катынскому делу Фото: AP Влоджимеж Воыда, агротехник, мобилизован как лейтенант запаса: «Скоты. Не дают нам хлеба, похоже, и не дадут, почему — неизвестно. Воды тоже нет, лопнули трубы. После работы закончили столы и лавки, теперь наша комната выглядит роскошно. Сегодня наше начальство запретило нам завтра петь колядки. Ну и пусть поцелуют нас в зад — станем петь всю ночь»

На фото: лейтенант США Дональд Стюарт (слева) рассказывает на заседании специального комитета о катынских событиях, 11 октября 1951 года Фото: Bill Allen / AP В последующие десятилетия тема Катыни в СССР официально не поднималась, упоминания о ней отсутствовали в советских справочниках и исторических трудах. Все документы, относящиеся к расстрелу, были строго засекречены

На фото: бывший польский солдат, предполагаемый свидетель катынских событий (в маске) рассказывает о расстрелах, Вашингтон, 1952 Фото: Bill Allen / AP В марте 1959 года председатель КГБ Александр Шелепин в записке первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву советовал уничтожить следственные дела поляков, расстрелянных в 1940 году в Катынском лесу и других лагерях и тюрьмах. Глава КГБ предупреждал, что эти документы не представляют «ни оперативного интереса, ни исторической ценности», а их случайная «расконспирация» может привести к нежелательным для государства последствиям. В том же году эти документы были уничтожены Фото: Reuters В 1960-х годах широкую известность в Советском Союзе приобрела белорусская деревня Хатынь, сожженная гитлеровцами в 1943 году. В 1966 году ЦК Компартии Белоруссии принял решение о создании одноименного мемориального комплекса, который был торжественно открыт три года спустя. Созвучие названий Катынь и Хатынь, по мнению некоторых экспертов, было не случайным. Таким образом советская пропаганда пыталась стереть из общественной памяти место расстрела поляков

На фото: Никита Хрущев в Польше. 1959 год Фото: Николай Драчинский / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1970-х годах активное обсуждение катынской темы в Великобритании заставило МИД СССР выступить с рядом официальных протестов. В них осуждались попытки во враждебных целях «раздуть клеветническую выдумку геббельсовской пропаганды о так называемом катынском деле». Ответственность за Катынь СССР признал только накануне своего распада. 13 апреля 1990 года было опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорилось о «непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных» и выражалось «глубокое сожаление». В тот же день президент СССР Михаил Горбачев передал находившемуся с визитом в Москве президенту Польши Войцеху Ярузельскому списки польских офицеров, находившихся в лагерях НКВД в 1939-1940 годах. Однако самые важные катынские документы, содержащиеся в так называемом пакете N 1, оставались засекреченными Фото: Л. Шерстенников/ Фотоархив журнала «Огонек» / Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1992 году Борис Ельцин принял решение рассекретить все документы из пакета N 1, включая решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года о расстреле 14,7 тыс. польских военнопленных и 11 тыс. заключенных тюрем, а также записку Шелепина. 14 октября 1992 года спецпосланник российского президента вручил их в Варшаве президенту Леху Валенсе Фото: Митя Алешковский / ТАСС 25 августа 1993 года в ходе визита в Польшу Борис Ельцин со словами «Простите нас» возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве. В 1996 году правительства России и Польши договорились о строительстве мемориалов в Катыни и Медном (Тверская область) Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС В годы президентства Владимира Путина польская сторона неоднократно призывала и его извиниться за Катынь. Однако российский лидер обходил этот вопрос стороной. Уже будучи премьером, 31 августа 2009 года Путин в статье в польской Gazeta Wyborcza написал, что россиянам «понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью», и призвал «вместе хранить память о жертвах этого преступления». 7 апреля 2010 года, посетив Катынь в 70-летнюю годовщину трагедии, Владимир Путин назвал ответственного за нее. Он высказал свое «личное мнение», что Сталин «совершил этот расстрел исходя из чувства мести» за красноармейцев, погибших в польском плену в 1920-х годах Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Токарев Дмитрий, начальник управления НКВД по Калининской области, один из руководителей операции по «разгрузке» Осташковского лагеря: «Людей приводили по одному, через коридор, поворачивали влево, где находилась красная комната. <...> Здесь в последний раз проверяли личность заключенного, спрашивая о его имени и дате рождения. Затем отмечали в списке, чтобы не было никакой ошибки. Наконец, на польского офицера или полицейского надевали наручники и отводили его в «камеру экзекуции». Здесь жизнь пленного заканчивалась выстрелом в заднюю часть головы <...> Убивали, по меньшей мере, 250 человек в день. Трупы выкидывали из камеры, где происходили убийства, через запасные двери во двор, где ждал грузовик. Кузова автомобилей каждый день отмывали от фрагментов мозга и крови. Трупы (по 25-30 на каждый автомобиль) закрывали брезентом, который в конце «операции» Блохин приказал сжечь. Тела, брошенные в автомобили, перевозили к общим траншеям, в лесу недалеко от Медное. Когда все заключенные Осташково уже были уничтожены, Блохин устроил прощальное возлияние для лиц, которые убили более 6300 человек. Блохин получил премию в сумме месячного оклада. Кому-то в качестве премии выдали наградной наган, велосипед, патефон» Фото: Reuters В июне 2022 года с мемориального комплекса в Катыни сняли флаг Польши. Мэр Смоленска Андрей Борисов заявил, что польских флагов не может быть на российских мемориалах Фото: страница Андрея Борисова в VK Следующая фотография 1 / 18 Стефан Пеньковски, врач-невролог, профессор, мобилизован как майор запаса и направлен в госпиталь 5-го военного округа в Кракове: «Похоже, Варшава капитулировала. У нас устроили перепись — спрашивают дату рождения, происхождение, род занятий и проч. Еду дают, но нерегулярно. Я подсчитал, что в нашем бараке на человека приходится по 0,6 кв. м. Из-за такой тесноты ночи на полу ужасны» Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ 19 сентября 1939 года Народный комиссар внутренних дел СССР Лаврентий Берия издал приказ №0308 о создании Управления по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) при НКВД СССР. Согласно приказу, было организовано восемь лагерей для содержания военнопленных из Польши. Туда направили 130 242 человека, некоторые из их числа не были поляками, но были признаны советским руководством «подозрительными» из-за их стремления к восстановлению независимости Польши. 3 октября 1939 года рядовых и унтер-офицеров из Польши отпустили, более 40 тыс. человек из Западной и Центральной Польши переданы Германии. Оставшихся распределили по лагерям. Вскоре от них перестали приходить письма

На фото: Вячеслав Молотов (второй слева), Иосиф Сталин (в центре) и Николай Ежов (справа) Фото: ТАСС 3 марта 1940 года Лаврентий Берия передал Сталину записку, в которой предложил следующее: «Исходя из того, что все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской власти, НКВД СССР считает необходимым … Дела о находящихся в лагерях военнопленных — 14 700 человек бывших польских офицеров, чиновников, помещиков, полицейских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков, а также дела об арестованных и находящихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии в количестве 11 000 человек членов различных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещиков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков — рассмотреть в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания — расстрела» Фото: РГАСПИ Казимеж Щековски, майор пехоты польской армии, 24 февраля 1940 года: «Думаю, что в марте будет много изменений, но что будет с нами? Приходит много писем, но для меня нет. Безнадежно наше заключение» Фото: РИА НОВОСТИ Весной 1940 года в лесу у деревни Катынь в Смоленской области органами НКВД СССР был расстрелян 4421 польский офицер, взятый в плен в 1939 году Фото: user.tninet.se В 1943 году захоронения обнаружили оккупировавшие территорию немецкие войска. 13 апреля 1943 года германское радио сообщило, что найдено место «тайных массовых экзекуций, проведенных большевиками», где были уничтожены «10 000 польских офицеров» Фото: AP Через два дня Совинформбюро опровергло «гнусные измышления немецко-фашистских палачей». В заявлении говорилось, что летом 1941 польские военнопленные, занятые на строительных работах под Смоленском, были захвачены и расстреляны немцами. В 1943 году немецкие и международные эксперты, проведя эксгумацию тел в Катыни, установили, что поляки были убиты в 1940 году. В январе 1944 года, вскоре после освобождения Смоленска, СССР создал свою комиссию под председательством главного хирурга Красной армии Николая Бурденко (на фото второй слева). В ее отчете говорится, что поляков расстреляли немцы осенью 1941 года. Основываясь на этой версии, советские власти пытались добиться включения катынского расстрела в приговор нацистским преступникам на Нюрнбергском трибунале. Однако, заслушав свидетелей, трибунал нашел их доводы неубедительными и не стал упоминать Катынь в приговоре. Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Фотоархив журнала «Огонек» Казимеж Щековски, 9 марта 1940 года: «Снова пошли слухи об отправке в Германию — говорят в конце марта или в начале апреля, ну скорее бы! Думаю, что нас ждет еще много сюрпризов, только бы все закончилось хорошо»

На фото: бывший польский солдат (в маске), предполагаемый свидетель расстрелов дает в США показания по катынскому делу Фото: AP Влоджимеж Воыда, агротехник, мобилизован как лейтенант запаса: «Скоты. Не дают нам хлеба, похоже, и не дадут, почему — неизвестно. Воды тоже нет, лопнули трубы. После работы закончили столы и лавки, теперь наша комната выглядит роскошно. Сегодня наше начальство запретило нам завтра петь колядки. Ну и пусть поцелуют нас в зад — станем петь всю ночь»

На фото: лейтенант США Дональд Стюарт (слева) рассказывает на заседании специального комитета о катынских событиях, 11 октября 1951 года Фото: AP / Bill Allen В последующие десятилетия тема Катыни в СССР официально не поднималась, упоминания о ней отсутствовали в советских справочниках и исторических трудах. Все документы, относящиеся к расстрелу, были строго засекречены

На фото: бывший польский солдат, предполагаемый свидетель катынских событий (в маске) рассказывает о расстрелах, Вашингтон, 1952 Фото: AP / Bill Allen В марте 1959 года председатель КГБ Александр Шелепин в записке первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву советовал уничтожить следственные дела поляков, расстрелянных в 1940 году в Катынском лесу и других лагерях и тюрьмах. Глава КГБ предупреждал, что эти документы не представляют «ни оперативного интереса, ни исторической ценности», а их случайная «расконспирация» может привести к нежелательным для государства последствиям. В том же году эти документы были уничтожены Фото: Reuters В 1960-х годах широкую известность в Советском Союзе приобрела белорусская деревня Хатынь, сожженная гитлеровцами в 1943 году. В 1966 году ЦК Компартии Белоруссии принял решение о создании одноименного мемориального комплекса, который был торжественно открыт три года спустя. Созвучие названий Катынь и Хатынь, по мнению некоторых экспертов, было не случайным. Таким образом советская пропаганда пыталась стереть из общественной памяти место расстрела поляков

На фото: Никита Хрущев в Польше. 1959 год Фото: Николай Драчинский / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В 1970-х годах активное обсуждение катынской темы в Великобритании заставило МИД СССР выступить с рядом официальных протестов. В них осуждались попытки во враждебных целях «раздуть клеветническую выдумку геббельсовской пропаганды о так называемом катынском деле». Ответственность за Катынь СССР признал только накануне своего распада. 13 апреля 1990 года было опубликовано сообщение ТАСС, в котором говорилось о «непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных» и выражалось «глубокое сожаление». В тот же день президент СССР Михаил Горбачев передал находившемуся с визитом в Москве президенту Польши Войцеху Ярузельскому списки польских офицеров, находившихся в лагерях НКВД в 1939-1940 годах. Однако самые важные катынские документы, содержащиеся в так называемом пакете N 1, оставались засекреченными Фото: Лев Шерстенников / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ / Л. Шерстенников/ Фотоархив журнала «Огонек» В 1992 году Борис Ельцин принял решение рассекретить все документы из пакета N 1, включая решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года о расстреле 14,7 тыс. польских военнопленных и 11 тыс. заключенных тюрем, а также записку Шелепина. 14 октября 1992 года спецпосланник российского президента вручил их в Варшаве президенту Леху Валенсе Фото: Митя Алешковский / ТАСС 25 августа 1993 года в ходе визита в Польшу Борис Ельцин со словами «Простите нас» возложил венок к памятнику жертвам Катыни в Варшаве. В 1996 году правительства России и Польши договорились о строительстве мемориалов в Катыни и Медном (Тверская область) Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС В годы президентства Владимира Путина польская сторона неоднократно призывала и его извиниться за Катынь. Однако российский лидер обходил этот вопрос стороной. Уже будучи премьером, 31 августа 2009 года Путин в статье в польской Gazeta Wyborcza написал, что россиянам «понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью», и призвал «вместе хранить память о жертвах этого преступления». 7 апреля 2010 года, посетив Катынь в 70-летнюю годовщину трагедии, Владимир Путин назвал ответственного за нее. Он высказал свое «личное мнение», что Сталин «совершил этот расстрел исходя из чувства мести» за красноармейцев, погибших в польском плену в 1920-х годах Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров Токарев Дмитрий, начальник управления НКВД по Калининской области, один из руководителей операции по «разгрузке» Осташковского лагеря: «Людей приводили по одному, через коридор, поворачивали влево, где находилась красная комната. <...> Здесь в последний раз проверяли личность заключенного, спрашивая о его имени и дате рождения. Затем отмечали в списке, чтобы не было никакой ошибки. Наконец, на польского офицера или полицейского надевали наручники и отводили его в «камеру экзекуции». Здесь жизнь пленного заканчивалась выстрелом в заднюю часть головы <...> Убивали, по меньшей мере, 250 человек в день. Трупы выкидывали из камеры, где происходили убийства, через запасные двери во двор, где ждал грузовик. Кузова автомобилей каждый день отмывали от фрагментов мозга и крови. Трупы (по 25-30 на каждый автомобиль) закрывали брезентом, который в конце «операции» Блохин приказал сжечь. Тела, брошенные в автомобили, перевозили к общим траншеям, в лесу недалеко от Медное. Когда все заключенные Осташково уже были уничтожены, Блохин устроил прощальное возлияние для лиц, которые убили более 6300 человек. Блохин получил премию в сумме месячного оклада. Кому-то в качестве премии выдали наградной наган, велосипед, патефон» Фото: Reuters В июне 2022 года с мемориального комплекса в Катыни сняли флаг Польши. Мэр Смоленска Андрей Борисов заявил, что польских флагов не может быть на российских мемориалах Фото: страница Андрея Борисова в VK Смотреть

Парусный спорт Британец Питер Скотт (бронза в классе «Олимпик») во время войны служил в Королевском флоте — сначала на эскадренных миноносцах в Северной Атлантике, затем в проливе Ла-Манш в качестве командира эскадрона малых торпедоносных канонерок, сражавшегося с немецкими торпедоносными катерами. Скотт был дважды награжден крестом «За выдающиеся заслуги». Его соотечественник Кристофер Бордман (олимпийский чемпион в шестиметровом R-классе) во время войны командовал корветом, сопровождавшим атлантические конвои.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Британец Питер Скотт во время Олимпиады 1936 года ходил под парусом, во время войны – командовал эскадроном малых торпедоносных канонерок, после войны – стал известным орнитологом и экологом, спас от вымирания гавайскую казарку (нене) Фото: Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Церемония награждения победителей Олимпийских игр 1936 года в заплыве на 100 метров вольным стилем среди мужчин. В центре – олимпийский чемпион венгр Ференц Чик (убит при авианалете), справа – бронзовый призер японец Сигэо Араи (убит в Бирме во время битвы между японскими и британскими войсками при Импхале) Фото: Lothar Ruebelt / ullstein bild / Getty Images Следующая фотография 1 / 2 Британец Питер Скотт во время Олимпиады 1936 года ходил под парусом, во время войны – командовал эскадроном малых торпедоносных канонерок, после войны – стал известным орнитологом и экологом, спас от вымирания гавайскую казарку (нене) Фото: Hulton-Deutsch Collection / CORBIS / Corbis / Getty Images Церемония награждения победителей Олимпийских игр 1936 года в заплыве на 100 метров вольным стилем среди мужчин. В центре – олимпийский чемпион венгр Ференц Чик (убит при авианалете), справа – бронзовый призер японец Сигэо Араи (убит в Бирме во время битвы между японскими и британскими войсками при Импхале) Фото: Lothar Ruebelt / ullstein bild / Getty Images

Плавание Японец Сигэо Араи (золото в эстафете 4х200 метров вольным стилем и бронза на дистанции 100 метров вольным стилем) во время войны служил в оккупированной японскими войсками Бирме (сейчас Мьянма) и был убит 19 июля 1944 года. Венгр Ференц Чик (золото на дистанции 100 метров вольным стилем) на фронт попал военным врачом. 29 марта 1945 года он погиб при авианалете, оказывая помощь раненому в Шопроне. 1 апреля Шопрон был взят ударной группировкой 3-го Украинского фронта в ходе Венской наступательной операции. Американец Джон Масионис (серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем) служил в Береговой охране США и дослужился до звания лейтенант-коммандер (среднее между лейтенантом и коммандером).

Фотогалерея Ход одной из важнейших битв Второй мировой войны Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В 1945 году Вторая мировая война плавно подходила к концу — союзники высадились в Нормандии, советская армия проводила успешное контрнаступление. Однако пока удавалось одерживать победы над немецкими войсками в Европе, на Тихоокеанском театре военных действий у США были не такие стремительные успехи. Битва за остров Иводзима стала решающей в этом противостоянии Фото: U.S. Marine Corps Вулканический остров Иводзима был крайне важен в стратегическом и идеологическом плане для дееспособности японской армии. Остров был базой на морском и воздушном пути из Японии в Юго-Восточную Азию. Именно поэтому император Хирохито в июне 1944 года направил на Иводзиму своего лучшего военачальника — генерала-лейтенанта Тадамити Курибаяси Фото: United States Navy Япония перебросила на Иводзиму почти 20 тыс. солдат, 46 артиллеристских расчетов, 65 минометных расчетов, 33 противокорабельных орудия, 94 крупнокалиберных и 200 мало- и среднекалиберных зенитных расчета, 69 противотанковых расчетов, 24 танка. Генерал-лейтенант Тадамити Курибаяси расположил основные силы обороны в глубине острова, выбрав тактику войны на истощение. Кроме того, он установил на юге Иводзимы отдельные боевые позиции Фото: U.S. Navy Разведка США докладывала о 12 тыс. японских военных, что было неверным. С 8 декабря 1944 года американские военные начали массированную бомбардировку острова с воздуха и океана. 19 февраля американцы перешли к активной стадии наступления. Корабли США «Вашингтон», «Северная Каролина» и 100 американских бомбардировщиков с 2 часов ночи бомбили береговые позиции японцев. В 9 утра морские пехотинцы США начали высадку на берег Фото: U.S. Navy Американцы, во-первых, имели ошибочные данные о численности японских войск на Иводзиме, а, во-вторых, считали, что силы противника располагались по берегу острова и были практически уничтожены 70-дневной бомбежкой. Кроме того генерал-лейтенант Тадамити Курибаяси приказал выждать час и открыть огонь по американским военным, лишь когда они начнут пробираться вглубь острова Фото: U.S. Coast Guard Ответный удар японцев оказался внезапным, и американцы попали в сложную ситуацию — отступать было бессмысленно, так как за спиной продолжалась высадка войск, а идти вперед небезопасно. Американцы несли серьезные потери под мощным обстрелом японской артиллерии Фото: AP 20 февраля около 30 тыс. американских солдат, переживших высадку, благодаря большому количеству бронетехники, подобрались к горе Сурибачи. Важнейшее для американцев событие произошло 23 февраля 1945 года. Патруль из 41 человека направился на вершину горы, где им удалось водрузить американский флаг. Подъем флага на самой высокой точке острова стал знаковым событием в американской истории и символом победы над Японией Фото: AP Photo / Joe Rosenthal 26 марта 1945 года, спустя 35 дней с момента высадки военных сил США, остров был объявлен безопасным. Последней отчаянной попыткой японцев оказать сопротивление стала атака отряда численностью 300 человек во главе с генерал-майором Курибаяси Фото: U.S. Army Из 22 тыс. японских военных выжили чуть более тысячи — они были взяты в плен. Остальные погибли в бою, либо, не желая сдаваться врагам, подрывали себя гранатами в пещерах. С американской стороны из 70 тыс. человек 6,8 тыс. погибли или пропали без вести, 19,2 тыс. человек были ранены Фото: U.S. Marine Corps После окончания войны остров долгое время находился под оккупацией США. В 1968 году американцы вывели войска, и сегодня Иводзима принадлежит Японии. День памяти битвы на Иводзиме ежегодно отмечается 19 февраля Фото: AP В честь памяти о битве за Иводзиму ВМФ США присвоили нескольким кораблям название «Иводзима». На вершине горы Сурибачи сегодня находится военный мемориал в память о жертвах сражения Фото: AP Photo / Eugene Hoshiko Следующая фотография 1 / 11 В 1945 году Вторая мировая война плавно подходила к концу — союзники высадились в Нормандии, советская армия проводила успешное контрнаступление. Однако пока удавалось одерживать победы над немецкими войсками в Европе, на Тихоокеанском театре военных действий у США были не такие стремительные успехи. Битва за остров Иводзима стала решающей в этом противостоянии Фото: U.S. Marine Corps Вулканический остров Иводзима был крайне важен в стратегическом и идеологическом плане для дееспособности японской армии. Остров был базой на морском и воздушном пути из Японии в Юго-Восточную Азию. Именно поэтому император Хирохито в июне 1944 года направил на Иводзиму своего лучшего военачальника — генерала-лейтенанта Тадамити Курибаяси Фото: United States Navy Япония перебросила на Иводзиму почти 20 тыс. солдат, 46 артиллеристских расчетов, 65 минометных расчетов, 33 противокорабельных орудия, 94 крупнокалиберных и 200 мало- и среднекалиберных зенитных расчета, 69 противотанковых расчетов, 24 танка. Генерал-лейтенант Тадамити Курибаяси расположил основные силы обороны в глубине острова, выбрав тактику войны на истощение. Кроме того, он установил на юге Иводзимы отдельные боевые позиции Фото: U.S. Navy Разведка США докладывала о 12 тыс. японских военных, что было неверным. С 8 декабря 1944 года американские военные начали массированную бомбардировку острова с воздуха и океана. 19 февраля американцы перешли к активной стадии наступления. Корабли США «Вашингтон», «Северная Каролина» и 100 американских бомбардировщиков с 2 часов ночи бомбили береговые позиции японцев. В 9 утра морские пехотинцы США начали высадку на берег Фото: U.S. Navy Американцы, во-первых, имели ошибочные данные о численности японских войск на Иводзиме, а, во-вторых, считали, что силы противника располагались по берегу острова и были практически уничтожены 70-дневной бомбежкой. Кроме того генерал-лейтенант Тадамити Курибаяси приказал выждать час и открыть огонь по американским военным, лишь когда они начнут пробираться вглубь острова Фото: U.S. Coast Guard Ответный удар японцев оказался внезапным, и американцы попали в сложную ситуацию — отступать было бессмысленно, так как за спиной продолжалась высадка войск, а идти вперед небезопасно. Американцы несли серьезные потери под мощным обстрелом японской артиллерии Фото: AP 20 февраля около 30 тыс. американских солдат, переживших высадку, благодаря большому количеству бронетехники, подобрались к горе Сурибачи. Важнейшее для американцев событие произошло 23 февраля 1945 года. Патруль из 41 человека направился на вершину горы, где им удалось водрузить американский флаг. Подъем флага на самой высокой точке острова стал знаковым событием в американской истории и символом победы над Японией Фото: AP Photo / Joe Rosenthal 26 марта 1945 года, спустя 35 дней с момента высадки военных сил США, остров был объявлен безопасным. Последней отчаянной попыткой японцев оказать сопротивление стала атака отряда численностью 300 человек во главе с генерал-майором Курибаяси Фото: U.S. Army Из 22 тыс. японских военных выжили чуть более тысячи — они были взяты в плен. Остальные погибли в бою, либо, не желая сдаваться врагам, подрывали себя гранатами в пещерах. С американской стороны из 70 тыс. человек 6,8 тыс. погибли или пропали без вести, 19,2 тыс. человек были ранены Фото: U.S. Marine Corps После окончания войны остров долгое время находился под оккупацией США. В 1968 году американцы вывели войска, и сегодня Иводзима принадлежит Японии. День памяти битвы на Иводзиме ежегодно отмечается 19 февраля Фото: AP В честь памяти о битве за Иводзиму ВМФ США присвоили нескольким кораблям название «Иводзима». На вершине горы Сурибачи сегодня находится военный мемориал в память о жертвах сражения Фото: AP Photo / Eugene Hoshiko Смотреть

Поло В соревнованиях по поло (конному, не водному) серебро на Олимпиаде 1936 года завоевала сборная Великобритании. Четверо членов сборной были кадровыми офицерами и участвовали во Второй мировой. С каких слов началась Вторая мировая война Брайан Фоулер служил в артиллерии, был дважды награжден крестом «За выдающиеся заслуги». После войны он продолжил службу и был уволен в запас в 1949 году в звании бригадира (среднее между полковником и генерал-майором). Дэвид Доуни служил сначала в кавалерии, затем в бронетанковых частях, воевал в Северной Африке и Италии, командовал 21-й танковой бригадой. Дважды награжден крестом «За выдающиеся заслуги». Уильям Роберт Норрис Хайнд командовал 15/19-м гусарским полком, а затем — 20-й и 22-й бронетанковыми бригадами. Воевал в Африке, Италии и Северо-Западной Европе. Был награжден крестом «За выдающиеся заслуги», званием рыцаря-командора Ордена Британской империи и орденом Бани. В 1950 году стал адъютантом короля Георга VI, а затем — королевы Елизаветы II. В 1953-м участвовал в подавлении восстания Мау-Мау в Кении. В 1957-м был уволен в запас в звании генерал-майора. Хамфри Хиггинс дослужился до полковника, но более подробных данных о его военной службе в открытых источниках не находится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На счету американского прыгуна в воду Маршалла Уэйна золотая и серебряная медаль Олимпийских игр 1936 года и 37 боевых вылетов

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images На счету американского прыгуна в воду Маршалла Уэйна золотая и серебряная медаль Олимпийских игр 1936 года и 37 боевых вылетов

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

Прыжки в воду Американский спортсмен Маршалл Уэйн (золото в прыжках с десятиметровой вышки, серебро в прыжках с трехметрового трамплина) во время войны служил в военно-воздушных силах США, командовал группой фоторазведки, базировавшейся в Великобритании. Уэйн совершил 37 разведывательных вылетов над Европой. В 1945 году его самолет был подбит над Италией. Уэйн спрыгнул с парашютом, приземлился на дерево и сломал ногу. Итальянская семья укрыла его и помогла тайно покинуть страну. После войны Уэйн снимался в рекламе сигарет Camel, моторного масла Havoline, нижнего белья BVD и других товаров.

Современное пятиборье Итальянский пятиборец Сильвано Абба (бронза в личном первенстве) во время Второй мировой командовал эскадроном в 3-м Савойском кавалерийском полку. 24 августа 1942 года Абба повел свой эскадрон в атаку на позиции советского 812-го стрелкового полка близ хутора Избушенский станицы Усть-Хоперская в Сталинградской (сейчас — Волгоградской) области и погиб в бою.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Итальянский пятиборец Сильвано Абба. Убит в бою у хутора Избушенский Сталинградской области Фото: Автор неизвестен Чехословацкая гимнастка Власта Деканова в годы войны была подпольщицей Фото: Национальный музей, Прага Следующая фотография 1 / 2 Итальянский пятиборец Сильвано Абба. Убит в бою у хутора Избушенский Сталинградской области Фото: Автор неизвестен Чехословацкая гимнастка Власта Деканова в годы войны была подпольщицей Фото: Национальный музей, Прага

Спортивная гимнастика Немецкий гимнаст Альфред Шварцман был обладателем трех золотых (личное многоборье, командное многоборье и опорный прыжок) и двух бронзовых (брусья и перекладина) медалей берлинской Олимпиады. Шварцман был кадровым военнослужащим, офицером воздушно-десантных сил. Он участвовал в нападении на Польшу, боях в Нидерландах, на Крите, в СССР. Шварцман был неоднократно ранен. В мае 1945 года его взяли в плен британские войска в Северной Италии, 29 октября он был освобожден, после чего вернулся в Германию. В 1952-м Шварцман вновь выступил на Олимпиаде и завоевал серебряную медаль на перекладине. Власта Деканова из Чехословакии (серебро в женском командном многоборье) в период нацистской оккупации ее страны была подпольщицей. Она копировала и распространяла нелегальную литературу, была арестована, провела несколько недель в заключении. Во время Пражского восстания в мае 1945 года Деканова оказывала медицинскую помощь раненым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польский стрелок Владислав Карась во время войны стал подпольщиком-диверсантом

Фото: Centralne Archiwum Wojskowe Poland Польский стрелок Владислав Карась во время войны стал подпольщиком-диверсантом

Фото: Centralne Archiwum Wojskowe Poland

Стрельба Офицер польской армии Владислав Карась на Олимпиаде 1936 года завоевал бронзовую медаль в стрельбе из винтовки лежа на 50 метров. В период оккупации Польши Карась был членом подпольной организации «Союз возмездия», занимавшейся саботажем и диверсиями против оккупантов. 28 мая 1942 года расстрелян во время массовой казни в Магдаленке под Варшавой. Посмертно ему было присвоено звание майора польской армии.

Фехтование Венгерский саблист Эндре Кабош стал чемпионом берлинской Олимпиады в личном и командном зачете. По национальности Кабош был евреем. Во время Второй мировой войны его направляли на различные принудительные работы (при этом в июне он обучал армейских офицеров фехтованию на саблях). Кабош и еще около 600 гражданских лиц и 40 немецких солдат погибли 4 ноября 1944 года в Будапеште во время взрыва моста Маргит. Немецкие саперы готовили подрыв всех мостов города, чтобы замедлить темпы наступления Красной армии, но этот мост по ошибке был взорван преждевременно. Француз Поль Вормсер (бронза в шпаге, командный зачет), врач по профессии, участвовал в Сопротивлении. 19 июля 1944 года он был взят в плен немцами, когда оказывал помощь раненому бойцу Сопротивления. 17 августа он и еще около 30 человек были расстреляны на полигоне в коммуне Сент-Радегонд. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Будапештский мост Маргит Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Венгерский саблист Эндре Кабош (справа) погиб во время случайного взрыва на мосту Маргит 4 ноября 1944 года Фото: Hungarian National Museum Следующая фотография 1 / 2 Будапештский мост Маргит Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Венгерский саблист Эндре Кабош (справа) погиб во время случайного взрыва на мосту Маргит 4 ноября 1944 года Фото: Hungarian National Museum Поляк Мариан Суский (бронза в сабле, командный зачет) участвовал в обороне Варшавы в сентябре 1939 года, был взят в плен. В лагере для военнопленных в Мурнау (Бавария) он собрал из подручных деталей примитивный радиоприемник, благодаря которому можно было слушать передачи союзников и узнавать о ходе войны. Суский пережил плен и вернулся в Польшу. Имя профессора Суского носит одно из зданий Института телекоммуникации и акустики в Варшаве. Владислав Добровольский, еще один обладатель бронзовой медали в командном зачете по сабле, также участвовал в обороне Варшавы, был в плену и сумел его пережить.

Футбол Олимпийский турнир по футболу в 1936 году выиграла итальянская команда. Все члены сборной не только пережили войну — им выпала долгая жизнь. Больше всех, 91 год, прожил полузащитник Луиджи Скарабелло. Кто помешал немцам вовремя начать реализацию плана «Барбаросса» Не так удачно сложились судьбы некоторых членов сборной Австрии, завоевавшей серебро. Карл Вальмюллер погиб 16 февраля 1944 года в поселке Тойла (Эстония). Вальтер Вергинц пропал без вести 22 марта 1944 года в районе села Суховолия Львовской области и в 1950-м был объявлен умершим. Эрнст Кюнц погиб 21 августа 1944 года в бою на территории Литвы.

Хоккей на траве Фриц Месснер, завоевавший серебряную медаль в составе сборной Германии в турнире по хоккею на траве, во время войны был взят в плен и умер уже после капитуляции Германии, 7 ноября 1945 года, в лагере для военнопленных в Харькове. Рудольф Якоб «Ру» ван дер Хаар, выступавший за сборную Нидерландов, завоевавшую бронзу в турнире по хоккею на траве, умер 15 мая 1943 года в японском лагере для интернированных в Маумере в оккупированной Индонезии.

И это далеко не все Кроме медалистов летней Олимпиады 1936 года во Второй мировой войне принимали участие также те, кто был на этой Олимпиаде, но не завоевал медали. Были на войне и участники других летних и зимних Олимпийских игр. Погибали на фронте, в плену и в концлагере, пропадали без вести, возвращались домой живыми, но не всегда здоровыми. Этих имен гораздо, гораздо больше.