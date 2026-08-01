За стартом была война
Что делали медалисты Олимпиады 1936 года во время Второй мировой
В августе 1936-го в Берлине прошли XI летние Олимпийские игры. По замыслу Адольфа Гитлера, они должны были продемонстрировать миру «превосходство арийской расы». Через три года многим участникам «нацистских» Игр пришлось сменить спортивную форму на военную. По числу погибших на войне олимпийцев, как и в медальном зачете на Олимпиаде 1936 года, Германия оказалась на первом месте. “Ъ” рассказывает о судьбах медалистов берлинских Игр из разных стран. В этой череде человеческих судеб и множество трагедий тех, кто попал в жернова истории, и примеры невероятного мужества, и доказательства того, что даже в самых тяжелых обстоятельствах люди способны оставаться людьми.
Между уничтожением белорусской деревни Хатынь во время Великой Отечественной войны и летней Олимпиадой 1936 года в Берлине есть прямая связь
Фото: Мария Потокина / Коммерсантъ
Академическая гребля
Вторую мировую не пережили пятеро немецких гребцов, завоевавших награды на Олимпиаде 1936 года. Герберт Адамски (золото в двойке распашной с рулевым) был убит в бою в районе города Сольцы (сейчас — в Новгородской области) 11 августа 1941 года. Лейтенант пулеметной роты 42-го пехотного полка 46-й пехотной дивизии вермахта Мартин Карль (золото в четверке распашной без рулевого) погиб 1 марта 1942 года в районе деревни, название которой в западных источниках записывается как Mikhaylova. Вероятнее всего, это Михалево Ржевского района Тверской области. Ханс Майер (золото в четверке распашной с рулевым) 6 марта 1943 года навсегда остался возле Марета в Тунисе на Североафриканском фронте. Вильгельм «Вилли» Менне (золото в четверке распашной без рулевого) погиб 27 марта 1945 года в районе словацкого Тренчина. Унтерштурмфюрер СС Уго Штраус (золото в двойке без рулевого) был убит 1 ноября 1941 года в районе деревни Голдаево (Орловская область).
Лейтенант вермахта, австрийский (а после аншлюса Австрии — немецкий) гребец Йозеф Казенерль, завоевавший в Берлине серебро в одиночке, погиб 13 марта 1945 года в Люксембурге.
Американец Дон Хьюм (золото в восьмерке) с 1942 по 1945 год служил в торговом флоте, пережил войну. Хотя в торговом флоте, который обеспечивал снабжение союзников и переброску американских войск через океаны, уровень потерь гражданских моряков был выше, чем в любом роде войск вооруженных сил США.
Михаэль Мурах (слева) был убит 1 августа 1941 года в районе Невской Дубровки (Ленинградская область)
Фото: ullstein bild / ullstein bild / Getty Images
Бокс
Во время Второй мировой погибли два немецких боксера—медалиста Игр. Михаэль Мурах (серебро в полусреднем весе) был убит 1 августа 1941 года под Ленинградом. Йозеф Минер (бронза в полулегком весе) погиб в 1944-м (вероятно, в августе) в районе румынского города Хуши во время Ясско-Кишиневской операции Красной армии.
Тони Меркенс (тяжело ранен на Восточном фронте, умер в госпитале)
Фото: Apic / Getty Images
Велоспорт
Немецкий велосипедист Антон «Тони» Меркенс завоевал золото Олимпиады 1936 года в индивидуальном спринте на треке, нарушив правила и помешав голландцу Ари Ван Влиту. Несмотря на протест голландской делегации, Меркенс не был дисквалифицирован и сохранил медаль, отделавшись штрафом в 100 рейхсмарок. В 1942 году он был призван в армию. 19 августа 1943-го был тяжело ранен на Восточном фронте — осколок застрял между сердцем и легкими. 20 июня 1944 года Меркенс умер от менингита в госпитале в Бад-Вильдбаде. В мюнхенском Олимпийском парке именем Тони Меркенса назван участок дороги между Олимпийским стадионом и местом, где ранее располагался велотрек. Перед велостадионом в Кельне растет Олимпийский дуб, посаженный Меркенсом, а в 1948 году поблизости был установлен памятный камень в честь спортсмена.
Фотогалерея
Как проходили последние для Российской империи Игры
Водное поло
Почти все члены германской сборной по водному поло, которая завоевала серебряную медаль XI игр, пережили войну. Только Альфред Кинцле, сыгравший на Олимпиаде один матч, погиб в оккупированном Реймсе (Франция) 4 сентября 1940 года. Фриц Гунст был ранен, ему ампутировали часть ноги. В 1988-м Гунст, старейший на тот момент из оставшихся в живых немецких чемпионов (на Олимпиаде 1928 года он завоевал золото), был приглашен на Игры в Сеуле, Южная Корея, в качестве почетного гостя. В 1990 году он был включен в Международный зал славы плавания.
Все, кроме одного, игроки сборной Германии по водному поло образца 1936 года пережили Вторую мировую войну (на фото – матч сборных Германии и Японии). Бернхард Байер дорос до статс-секретаря в МВД земли Нижняя Саксония. Пауль Клингенбург стал хозяином гостиницы
Фото: Hanns Hubmann / ullstein bild / Getty Images
Густав Шюргер из сборной служил полевым врачом, был тяжело ранен при попадании бомбы в военный госпиталь и ослеп. Бернхард Байер после войны работал в МВД земли Нижняя Саксония. Пауль Клингенбург вместе с женой унаследовал гостиницу тестя. Йозеф Хаузер стал пожарным. Гауптшарфюрер СС Ганс Шульце был в резерве сборной ФРГ на Олимпиаде 1952 года и тренером сборной ФРГ по водному полу на Играх 1956 и 1960 годов.
Гандбол
На летних Олимпийских играх 1936 года впервые были проведены соревнования по гандболу — только среди мужчин и в формате полевого гандбола (на открытом травяном поле, с командами по 11 человек).
Выиграла сборная Германии. Войну не пережили четверо золотых медалистов. Лейтенант вермахта Георг Дашер погиб 25 ноября 1944 года на Западном фронте, похоронен в Ломмеле (Бельгия). Херман «Ханнес» Хансен во время войны был призван в люфтваффе, 28 июня 1944 года не вернулся с боевого вылета и был признан пропавшим без вести. Капитан вермахта Артур Кнаутц пропал без вести 4 мая 1943 года западнее оккупированного Белгорода. Фельдфебель вермахта Хайнц Керверс пропал без вести 29 декабря 1942 года в районе Сталинграда. В 1954-м он был официально признан погибшим.
Серебро Олимпиады в Берлине по гандболу завоевала сборная Австрии. Большинство членов сборной не пережили войну. Франц Бартль погиб 12 июля 1941 года на территории СССР. Иоганн «Ганс» Цехетнер был убит в бою 29 декабря 1942 года, данных о месте смерти в открытых источниках нет. Альфред Шмальцер был убит 21 января 1944-го, Зигфрид Пурнер — 3 февраля 1944-го в деревне Казаки под Витебском. Эмиль Юрацка, согласно разным источникам, 21 февраля 1944 года или умер от ран в полевом госпитале в деревне Тощица (сейчас — Могилевская область Белоруссии), или погиб в бою в районе Могилева. В этот день началась Рогачевско-Жлобинская наступательная операция правого крыла Белорусского фронта (с 24 февраля 1944 года — 1-го Белорусского фронта). Франц Бергхаммер был признан пропавшим без вести в промежутке между 24 и 30 июня 1944 года в районе Бобруйска, то есть в ходе Бобруйской операции войск 1-го Белорусского фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского (с 29 июня — маршала Советского Союза). Зигфрид Повольны был убит 19 июля 1944 года во время освобождения советскими войсками села Кабаровцы под Тернополем (Украина). Фердинанд Кифлер погиб 13 января 1945-го в бою в районе Либлар немецкого города Эрфтштадт.
Гребля на байдарках и каноэ
Австрийский байдарочник Фриц Ландертингер (серебро в гребле на байдарках-одиночках на дистанции 10 тыс. метров) умер 18 января 1943 года в Шлиссельбурге во время блокады Ленинграда. В доступных источниках обстоятельства смерти не указаны.
Греко-римская борьба
Немец Людвиг Швайкерт (серебро в полусреднем весе, до 79 кг) был убит 11 июля 1943 года под Орлом, в последний день оборонительной операции Красной армии на Орловско-Курском направлении, перед началом орловской стратегической операции «Кутузов».
Зал совещаний в ставке «Волчье логово» (Вольфшанце) после покушения на Гитлера. 20 июля 1944 года
Фото: Bundesarchiv
Конный спорт
На Олимпиаде в Берлине в командных соревнованиях по конкуру победила немецкая сборная. В ее составе был лейтенант кавалерии Хайнц Брандт на коне Алхимике. 13 марта 1943 года подполковник Брандт невольно стал участником покушения на Гитлера в Смоленске. Генерал-майор Хеннинг фон Тресков поручил лейтенанту Фабиану фон Шлабрендорфу попросить Брандта доставить на борт самолета Гитлера пакет, в котором, как он утверждал, были бутылки ликера Cointreau. На самом деле в пакете находилась бомба, которая, однако, не взорвалась. Вероятно, на высоте замерз детонатор. Во время другого покушения на Гитлера, 20 июля 1944 года в ставке «Волчье логово» («Вольфшанце») в Восточной Пруссии, полковник Брандт, по одной из версий, толкнул ногой сумку, в которой находилась бомба.
Фюрер остался жив, Брандту оторвало ногу. На следующий день он умер в госпитале. Посмертно ему было присвоено звание генерал-майора.
Олимпийский чемпион в личном и командном двоеборье Людвиг Штуббендорф погиб вместе со своим олимпийским конем Нурми 17 августа 1941 года. Командир отделения в артиллерийском полку оберст Штуббендорф был убит в бою с Красной армией в районе деревни Прибор (сейчас — в Быховском районе Могилевской области Белоруссии).
Вместе с Штуббендорфом завоевал олимпийское золото в командном троеборье Рудольф Липперт на Фазане. Командующий 5-й танковой дивизией генерал-майор Липперт был убит 1 апреля 1945 года в районе Билефельда (земля Северный Рейн — Вестфалия).
Третьим олимпийским чемпионом в командном троеборье стал Конрад фон Вангенхайм на Курфюрсте. В 1944 году подполковник Вангенхайм был взят в плен красноармейцами. В 1953-м он Вангенхайма нашли повешенным в Сталинграде.
Курт Хассе, олимпийский чемпион в личном и командном конкуре, погиб в бою на Восточном фронте 9 января 1944 года.
Здислав Кавецкий, завоевавший на лошади Бамбино серебро в командном троеборье в составе сборной Польши, был расстрелян НКВД в Катыни в апреле 1940 года.
Американец Эрл Фостер Томсон (серебро в личном троеборье на Дженни Кемп) был кадровым военным. Во время войны Томсон занимал должность начальника штаба 10-й горнопехотной дивизии. Эта дивизия сражалась в Италии, особенно отличившись при прорыве немецких горных позиций в Северных Апеннинах в 1945 году. Томсон завершил службу полковником.
Голландец Йохан Гретер (серебро в командном конкуре на Эрнике) в мае 1940 года участвовал в боях против немецких войск в районе Греббеберга. В 1942 году он попал в германский плен, но во время перевозки военнопленных выпрыгнул из поезда и сумел добраться до Великобритании. Там он вступил в британские военно-воздушные силы. Гретер дважды награжден нидерландским Бронзовым крестом.
Поляк Северин Кулеша (серебро в командном троеборье на Тоске) был офицером польской кавалерии. В сентябре 1939 года он участвовал в обороне Польши и попал в немецкий плен, где провел почти всю войну. Лагерь, в котором он находился, освободили американские войска 29 апреля 1945 года. После войны Кулеша эмигрировал в США.
Фотогалерея
Лагерь смерти
Легкая атлетика
Чемпион берлинской Олимпиады 1936 года в толкании ядра полицейский Ханс Вёльке во время войны был отправлен на Восточный фронт. Капитан Вёльке командовал ротой батальона охранной полиции (шуцманшафта), входившего в состав полка полиции порядка. 22 марта 1943 года Вёльке был убит в перестрелке с белорусскими партизанами в районе деревни Губа. В отместку за его смерть была проведена карательная акция в деревне Хатынь — там сожгли заживо и расстреляли 149 мирных жителей, в том числе 75 детей.
Два немецких бегуна, завоевавшие бронзу в эстафете 4х400 метров, погибли на Восточном фронте. Хельмут Хаман был убит в первый день нападения нацистской Германии на СССР, 22 июня 1941 года, Рудольф Харбиг — 5 марта 1944-го в районе поселка Новоархангельск на Украине.
Их соотечественник Вильгельм Ляйхум (бронза в эстафете 4х100 метров), воевавший в звании лейтенанта, был убит 19 июля 1941 года в районе белорусского села Горки. Название очень распространенное, поэтому по открытым источникам невозможно определить, в каком районе Белоруссии все произошло.
Немецкий прыгун в длину Луц Лонг, заработавший на берлинской Олимпиаде серебро, был ранен во время высадки союзников на Сицилии и умер 14 июля 1943 года в британском полевом госпитале.
Артур Телль Шваб, завоевавший в Берлине серебро в спортивной ходьбе на 50 километров, жил в Германии, но выступал за Швейцарию, так как был сыном швейцарских иммигрантов. В начале 1945 года Шваб решил переехать в Швейцарию. 27 февраля он сел на последний поезд, организованный швейцарской дипломатической миссией для соотечественников,— и погиб во время воздушного налета у железнодорожной станции Зиглинген.
Мигель Уайт, представлявший Содружество Филиппин, зависимую территорию США, завоевал на Олимпиаде 1936 года бронзу в беге на 400 метров с барьерами. Уайт погиб 30 августа 1942 года в бою с японскими войсками.
Японский прыгун с шестом Суэо Оэ, обладатель бронзовой медали Олимпиады 1936 года, также погиб в бою на Филиппинах — 24 декабря 1941 года, в первый месяц японского вторжения на архипелаг.
Канадец Джон Уилфрид «Джонни» Лоринг (серебро в беге на 400 метров с барьерами) служил на британском эсминце HMS Hurricane, участвовал в спасении людей с торпедированного пассажирского судна. Среди пассажиров были дети, которых эвакуировали из Великобритании. Лорингу передали пятерых детей без признаков жизни, троих он сумел реанимировать.
Олимпийский чемпион в беге на 1500 метров Джек Лавлок из Новой Зеландии служил офицером британского Королевского армейского медицинского корпуса.
Британец Дональд «Дон» Финлей (серебро в беге на 110 метров с барьерами) был кадровым офицером Королевских ВВС, имел награды за боевые заслуги. Он продолжил службу после войны и вышел в отставку в звании капитана группы (соответствует полковнику).
Олимпийский чемпион в эстафете 4х100 метров американец Фой Дрейпер погиб 4 января 1943 года при крушении военного самолета во время подготовки к сражению у Кассеринского перевала в Тунисе. Вместе с Дрейпером в этой эстафете участвовал Ральф Меткалф — он также завоевал серебро в беге на 100 метров. Меткалф во время войны был в транспортном корпусе армии США в Европе, дослужился до звания старшего лейтенанта и получил орден «Легион почета».
Американец Джон Вудрафф (золото в беге на 800 метров) после Корпуса подготовки офицеров запаса сначала командовал подразделением в составе 369-го берегового артиллерийского полка, сформированного преимущественно из афроамериканских военнослужащих, а позже служил в транспортных частях. Войну Вудрафф закончил в звании капитана, впоследствии оставался в резерве и дослужился до подполковника. Его соотечественник Роберт «Боб» Янг (серебро в эстафете 4х400 метров) во время войны служил в военно-морских силах.
Глен Моррис из США (золото в десятиборье) во время войны командовал десантными кораблями на Тихоокеанском театре военных действий.
После окончания военных действий Моррис долгое время проходил лечение в госпитале из-за проблем с психикой после пережитого.
Двукратная олимпийская чемпионка 1936 года американка Хелен Стивенс (бег на 100 метров, эстафета 4х100 метров) в годы войны работала на авиационном заводе.
Польская метательница копья Мария Квасьневская, завоевавшая бронзовую медаль в этой дисциплине, во время обороны Варшавы в сентябре 1939 года была водителем скорой помощи и перевозила раненых. В период оккупации Квасьневская укрывала на своей вилле преследуемых гитлеровцами поляков и евреев. Во время Варшавского восстания она вывозила людей из пересыльного лагеря в Прушкуве, показывая охране фотографию, на которой была запечатлена рядом с Гитлером после олимпийского награждения. Охранники не перечили женщине, лично знакомой с фюрером.
Фотогалерея
Катынская трагедия
Парусный спорт
Британец Питер Скотт (бронза в классе «Олимпик») во время войны служил в Королевском флоте — сначала на эскадренных миноносцах в Северной Атлантике, затем в проливе Ла-Манш в качестве командира эскадрона малых торпедоносных канонерок, сражавшегося с немецкими торпедоносными катерами. Скотт был дважды награжден крестом «За выдающиеся заслуги».
Его соотечественник Кристофер Бордман (олимпийский чемпион в шестиметровом R-классе) во время войны командовал корветом, сопровождавшим атлантические конвои.
Плавание
Японец Сигэо Араи (золото в эстафете 4х200 метров вольным стилем и бронза на дистанции 100 метров вольным стилем) во время войны служил в оккупированной японскими войсками Бирме (сейчас Мьянма) и был убит 19 июля 1944 года.
Венгр Ференц Чик (золото на дистанции 100 метров вольным стилем) на фронт попал военным врачом. 29 марта 1945 года он погиб при авианалете, оказывая помощь раненому в Шопроне. 1 апреля Шопрон был взят ударной группировкой 3-го Украинского фронта в ходе Венской наступательной операции.
Американец Джон Масионис (серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем) служил в Береговой охране США и дослужился до звания лейтенант-коммандер (среднее между лейтенантом и коммандером).
Фотогалерея
Ход одной из важнейших битв Второй мировой войны
Поло
В соревнованиях по поло (конному, не водному) серебро на Олимпиаде 1936 года завоевала сборная Великобритании. Четверо членов сборной были кадровыми офицерами и участвовали во Второй мировой.
Брайан Фоулер служил в артиллерии, был дважды награжден крестом «За выдающиеся заслуги». После войны он продолжил службу и был уволен в запас в 1949 году в звании бригадира (среднее между полковником и генерал-майором). Дэвид Доуни служил сначала в кавалерии, затем в бронетанковых частях, воевал в Северной Африке и Италии, командовал 21-й танковой бригадой. Дважды награжден крестом «За выдающиеся заслуги». Уильям Роберт Норрис Хайнд командовал 15/19-м гусарским полком, а затем — 20-й и 22-й бронетанковыми бригадами. Воевал в Африке, Италии и Северо-Западной Европе. Был награжден крестом «За выдающиеся заслуги», званием рыцаря-командора Ордена Британской империи и орденом Бани. В 1950 году стал адъютантом короля Георга VI, а затем — королевы Елизаветы II. В 1953-м участвовал в подавлении восстания Мау-Мау в Кении. В 1957-м был уволен в запас в звании генерал-майора. Хамфри Хиггинс дослужился до полковника, но более подробных данных о его военной службе в открытых источниках не находится.
На счету американского прыгуна в воду Маршалла Уэйна золотая и серебряная медаль Олимпийских игр 1936 года и 37 боевых вылетов
Фото: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images
Прыжки в воду
Американский спортсмен Маршалл Уэйн (золото в прыжках с десятиметровой вышки, серебро в прыжках с трехметрового трамплина) во время войны служил в военно-воздушных силах США, командовал группой фоторазведки, базировавшейся в Великобритании. Уэйн совершил 37 разведывательных вылетов над Европой. В 1945 году его самолет был подбит над Италией. Уэйн спрыгнул с парашютом, приземлился на дерево и сломал ногу. Итальянская семья укрыла его и помогла тайно покинуть страну. После войны Уэйн снимался в рекламе сигарет Camel, моторного масла Havoline, нижнего белья BVD и других товаров.
Современное пятиборье
Итальянский пятиборец Сильвано Абба (бронза в личном первенстве) во время Второй мировой командовал эскадроном в 3-м Савойском кавалерийском полку. 24 августа 1942 года Абба повел свой эскадрон в атаку на позиции советского 812-го стрелкового полка близ хутора Избушенский станицы Усть-Хоперская в Сталинградской (сейчас — Волгоградской) области и погиб в бою.
Спортивная гимнастика
Немецкий гимнаст Альфред Шварцман был обладателем трех золотых (личное многоборье, командное многоборье и опорный прыжок) и двух бронзовых (брусья и перекладина) медалей берлинской Олимпиады. Шварцман был кадровым военнослужащим, офицером воздушно-десантных сил. Он участвовал в нападении на Польшу, боях в Нидерландах, на Крите, в СССР. Шварцман был неоднократно ранен.
В мае 1945 года его взяли в плен британские войска в Северной Италии, 29 октября он был освобожден, после чего вернулся в Германию. В 1952-м Шварцман вновь выступил на Олимпиаде и завоевал серебряную медаль на перекладине.
Власта Деканова из Чехословакии (серебро в женском командном многоборье) в период нацистской оккупации ее страны была подпольщицей. Она копировала и распространяла нелегальную литературу, была арестована, провела несколько недель в заключении. Во время Пражского восстания в мае 1945 года Деканова оказывала медицинскую помощь раненым.
Польский стрелок Владислав Карась во время войны стал подпольщиком-диверсантом
Фото: Centralne Archiwum Wojskowe Poland
Стрельба
Офицер польской армии Владислав Карась на Олимпиаде 1936 года завоевал бронзовую медаль в стрельбе из винтовки лежа на 50 метров. В период оккупации Польши Карась был членом подпольной организации «Союз возмездия», занимавшейся саботажем и диверсиями против оккупантов. 28 мая 1942 года расстрелян во время массовой казни в Магдаленке под Варшавой. Посмертно ему было присвоено звание майора польской армии.
Фехтование
Венгерский саблист Эндре Кабош стал чемпионом берлинской Олимпиады в личном и командном зачете. По национальности Кабош был евреем. Во время Второй мировой войны его направляли на различные принудительные работы (при этом в июне он обучал армейских офицеров фехтованию на саблях). Кабош и еще около 600 гражданских лиц и 40 немецких солдат погибли 4 ноября 1944 года в Будапеште во время взрыва моста Маргит. Немецкие саперы готовили подрыв всех мостов города, чтобы замедлить темпы наступления Красной армии, но этот мост по ошибке был взорван преждевременно.
Француз Поль Вормсер (бронза в шпаге, командный зачет), врач по профессии, участвовал в Сопротивлении. 19 июля 1944 года он был взят в плен немцами, когда оказывал помощь раненому бойцу Сопротивления. 17 августа он и еще около 30 человек были расстреляны на полигоне в коммуне Сент-Радегонд.
Поляк Мариан Суский (бронза в сабле, командный зачет) участвовал в обороне Варшавы в сентябре 1939 года, был взят в плен. В лагере для военнопленных в Мурнау (Бавария) он собрал из подручных деталей примитивный радиоприемник, благодаря которому можно было слушать передачи союзников и узнавать о ходе войны.
Суский пережил плен и вернулся в Польшу. Имя профессора Суского носит одно из зданий Института телекоммуникации и акустики в Варшаве.
Владислав Добровольский, еще один обладатель бронзовой медали в командном зачете по сабле, также участвовал в обороне Варшавы, был в плену и сумел его пережить.
Футбол
Олимпийский турнир по футболу в 1936 году выиграла итальянская команда. Все члены сборной не только пережили войну — им выпала долгая жизнь. Больше всех, 91 год, прожил полузащитник Луиджи Скарабелло.
Не так удачно сложились судьбы некоторых членов сборной Австрии, завоевавшей серебро. Карл Вальмюллер погиб 16 февраля 1944 года в поселке Тойла (Эстония). Вальтер Вергинц пропал без вести 22 марта 1944 года в районе села Суховолия Львовской области и в 1950-м был объявлен умершим. Эрнст Кюнц погиб 21 августа 1944 года в бою на территории Литвы.
Хоккей на траве
Фриц Месснер, завоевавший серебряную медаль в составе сборной Германии в турнире по хоккею на траве, во время войны был взят в плен и умер уже после капитуляции Германии, 7 ноября 1945 года, в лагере для военнопленных в Харькове.
Рудольф Якоб «Ру» ван дер Хаар, выступавший за сборную Нидерландов, завоевавшую бронзу в турнире по хоккею на траве, умер 15 мая 1943 года в японском лагере для интернированных в Маумере в оккупированной Индонезии.
И это далеко не все
Кроме медалистов летней Олимпиады 1936 года во Второй мировой войне принимали участие также те, кто был на этой Олимпиаде, но не завоевал медали. Были на войне и участники других летних и зимних Олимпийских игр. Погибали на фронте, в плену и в концлагере, пропадали без вести, возвращались домой живыми, но не всегда здоровыми. Этих имен гораздо, гораздо больше.