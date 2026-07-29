Турникеты начнут менять на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде 29 июля

Новые турникеты с расширенными возможностями оплаты проезда установят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Турникеты будут менять в несколько этапов. В связи c этим изменится схема движения пассажиров. С 29 июля в вестибюле № 1 на выходе к метромосту и на улицу Советскую закроют с 19 по 27 турникеты с правой стороны по ходу движения. Выход со станции организуют через турникеты с 28 по 35 на левой стороне по ходу движения.

На время замены турникетов на «Московской» установят информационные указатели, которые помогут ориентироваться пассажирам.

Как писал «Ъ-Приволжье», обновить турникеты на «Московской» планируется к осени 2026 года. Стоимость контракта с учетом дооборудования станции «Заречная» выходной группой турникетов оценивается в 57,6 млн руб. Поэтапно турникеты заменят на всех станциях нижегородского метро, кроме «Горьковской» и «Стрелки».

Владимир Зубарев