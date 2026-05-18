Турникеты обновят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде к осени

Новые турникеты установят на станции метро «Московская» в Нижнем Новгороде к осени 2026 года. Об этом директор метрополитена Олег Яушев сообщил на заседании комиссии городской думы по экономике.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Большинство станций нижегородского метро оборудовано турникетами АПК-73. «Это разработка 1973 года. Турникеты работают, но пора менять их», — напомнил господин Яушев.

Стоимость контракта оценивается в 57,6 млн руб. В него входит не только переоборудование крупнейшей двухплатформенной станции «Московская», но и дооборудование «Заречной» выходной группой турникетов, уточнил директор метро.

Как писал «Ъ-Приволжье», турникеты на «Заречной» начали менять в 2025 году. Поэтапно планируется заменить турникеты на всех станциях кроме «Горьковской» и «Стрелки».

