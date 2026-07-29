У подростков в Сургуте изъяли 100 свертков с наркотиком

В Сургуте сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО-Югре пресекли попытку сбыта 100 свертков с синтетическим наркотиком в особо крупном размере. В ходе операции были задержаны двое несовершеннолетних, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа.

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При личном досмотре у подростков изъяли свертки, обмотанные изолентой: 50 желтых свертков находились в карманах брюк, еще 50 зеленых — в сумке. При осмотре места происшествия в лесном массиве также обнаружен и изъят фольгированный пакет с порошкообразным веществом. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является метилэфедроном общей массой более 800 граммов. Установлено, что подозреваемые получили запрещенное вещество от неизвестного отправителя через онлайн-магазин в «даркнете». Подростки планировали распространять наркотики с помощью «закладок» в Сургуте, однако реализовать свой план полностью им не удалось.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Ирина Пичурина